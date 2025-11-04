Sagunt venderá la parcela donde tramitó durante años la nueva sede de la SAG

La Sociedad Anónima de Gestión (SAG) no tendrá nueva sede, aunque la actual sí se reacondicionará. Así se desprende de los planes económicos para 2026 tanto de la empresa municipal como del Ayuntamiento de Sagunt, ya que la primera ha reservado casi 422.000 euros para "reforma vestuarios", mientras el segundo tiene previsto poner a la venta la parcela de algo más de 26.500 metros cuadrados en la que se proyectó la nueva ubicación, según explicó el alcalde, Darío Moreno, a preguntas de Levante-EMV en la presentación de las cuentas para el próximo ejercicio.

Ya dijo en su momento el actual gerente de la SAG, Jorge Silvestre, que entre sus prioridades no estaba la gran inversión que supone la construcción de una nueva sede, cuando la atención económica debe centrarse en la mejora de los servicios. Y ahora es cuando se ha confirmado el triunfo de esta teoría, que se evidencia en la redacción de un proyecto para la reforma de las actuales instalaciones que se encuentran en la avenida Fausto Caruana del Port de Sagunt.

Parcela del polígono Sepes

Pero si este reacondicionamiento de la sede no fuera prueba suficiente, los terrenos del polígono Sepes donde se proyectó el traslado, con una ardua tramitación urbanística de por medio que se prolongó durante años, se pondrán a la venta. Así lo reconoció Moreno a la hora de explicar los ingresos de más de 4 millones de euros con los que el consistorio cuenta para el año que viene en venta de solares para la financiación de inversiones.

Parcela donde estaba previsto el traslado de la SAG. / Google Earth

Según confesó, la estimación es obtener cerca de 2 millones de euros por este solar, que la SAG utiliza en la actualidad para el tratamiento de materiales vegetales. Concretamente y según explican desde la empresa pública, en esta campa se depositan los restos de poda de los trabajos de jardinería, que se dejan secar antes de triturarlos para reaprovecharlos como compost.

Subasta de maquinaria

Su anterior uso fue como campa de subasta de maquinaria a cargo a la empresa Ritchie Bros, que obtuvo un permiso provisional que estiró durante años hasta que el ayuntamiento exigió regularizar su situación y encontró mejores condiciones en Moncofa.

Cabe recordar que el cambio de sede se empezó a plantear en 2016, con Roser Maestro (EU) como delegada de la SAG y Quico Fernández (Compromís) como alcalde. El principal obstáculo para acelerar el traslado fue que la parcela elegida estaba calificada como zona verde, así que requería una siempre engorrosa modificación urbanística. Ya con Darío Moreno (PSPV) como presidente de la corporación local y Roberto Rovira (EU-Podem) como responsable político de la empresa municipal se culminó con la tramitación del expediente.

Lugar más adecuado

Los motivos que unos y otros dieron para justificar la conveniencia de este nuevo espacio fue que la SAG requería "un lugar más adecuado", debido a que, "en los últimos años, ha crecido mucho y necesita de una infraestructura mayor para, entre otras cosas, los vehículos de que dispone. Así podrá prestar mejor su servicio y, por tanto, mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad".

Además del tamaño, otros argumentos incidían en que la nueva ubicación era "idónea" por "su proximidad al aparcamiento de camiones y al depósito de vehículos" que gestiona la SAG. También se tenía en cuenta el abandono de la parcela durante casi medio siglo y la escasa idoneidad de contar con una zona verde en esa localización.

Pacificar el tráfico

Otra teoría es que el traslado "pacificaría el tráfico en una de las principales arterias de conexión entre Sagunto y el Puerto", al convivir en ese entorno con la central de la Policía Local, la Escuela Oficial de Idiomas, el instituto Camp de Morvedre y Lepicentre.