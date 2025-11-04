Un fotógrafo del Port de Sagunt logra una mención a nivel nacional

El buen hacer de un fotógrafo del Port de Sagunt le ha permitido recibir este mes de octubre una mención especial dentro del certamen organizado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para dar a conocer las colonias felinas y fomentar el respeto a los gatos comunitarios que las integran.

David Piqueras es quien ha logrado esta distinción por su serie fotográfica titulada “Colonia Felina Casa Noguera I”.

El objetivo de este concurso, que ha cumplido su cuarto año, era retratar la convivencia y la relación de las personas con los gatos que integran estas colonias, poniendo en valor tanto la labor de estas personas voluntarias cuidadoras, como la labor de los ayuntamientos. Los premios se destinan a reconocer el valor artístico de las obras presentadas, así como el éxito de éstas a la hora de trasladar el mensaje y los valores a promover con la celebración del certamen.

La obra de Piqueras compitió entre múltiples series que intentan capturar la convivencia, el abandono, el cuidado y los desafíos de las colonias felinas. Aunque no alcanzó el primer premio - dotado con 5.000 €-, su trabajo fue considerado digno de mención especial, posicionándose entre los proyectos más destacados por un jurado profesional formado por Luis Pavía Juárez, José Antonio Vivar del Riego, María Costoya Gutiérrez y María Paz Castellano Díaz, dos artistas o críticos/críticas de arte de reconocido prestigio en la materia objeto de la convocatoria y dos representantes de las organizaciones colaboradoras con el programa «Eres responsable» del Ministerio.

David Piqueras / Levante-EMV

«Ternura e impacto»

La serie premiada ha plasmado con un conjunto de seis fotografías la vida cotidiana de una colonia felina urbana en la emblemática 'Casa Noguera'. Como explica Piqueras: "En aquellas parcelas que todavía no se han construido se pueden ver varios grupos de felinos, gestionados por voluntarios pertenecientes a la "Asociación Colonias Felinas Sagunto" que anualmente reciben una pequeña subvención para la castración y otras intervenciones necesarias".

En este caso, la colonia está dentro de una parcela vallada y la componen cuatro gatos y dos gatas, que son los protagonistas de esta colección fotográfica. En ella también aparecen Carolina y Glem, que son quienes los cuidan a diario y se encargan de su alimentación. "Esta colección mezcla ternura e impacto: retrata momentos de juego, convivencia, vigilancia y supervivencia", explica además de apuntar que "al otorgar la mención especial, el jurado tuvo en cuenta criterios como la capacidad de transmitir ideas sobre los derechos de los animales, la innovación visual, el formato y el impacto comunicativo de la propuesta".

Un cuidador, con uno de los gatos. / David Piqueras

Este reconocimiento supone para Piqueras no solo un impulso profesional, sino también una plataforma para que su mensaje de respeto animal llegue a un público más amplio. A través de su lente, pretende sensibilizar sobre la urgencia de cuidar y regularlas colonias felinas, promover el bienestar de estos seres vulnerables y generar conciencia en comunidades y autoridades.

Trayectoria profesional

David Piqueras es miembro del Grupo Fotográfico Arse de Sagunt, en el que hay gran variedad de perfiles, tanto veteranos como nuevos miembros, participa desde hace años en concursos de fotografía a nivel nacional. Cuenta en su palmarés con distinciones como primer premio en 'IX Concurso de Fotografía "Serondaya 2025" o también un primer puesto en el XXVII Concurso de Fotografía Turística “Ciutat de Sagunt”. Su obra se orienta en tres grandes ámbitos como son patrimonio y paisaje local, naturaleza y montaña, además de temáticas sociales o simbólicas.