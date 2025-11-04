La reclamada renovación de un campo de fútbol se impulsa al fin en Sagunt
El ayuntamiento convoca el concurso para la sustitución del césped artificial por algo más de 240.000 euros
El Ayuntamiento de Sagunt se ha puesto al fin manos a la obra para la renovación del césped artificial de uno de los campos de fútbol municipales con más uso. Se trata de la casa del FB Sagunto, Xulla-Vicent Graullera, donde el consistorio, a través de la delegación de Deportes, ha convocado el concurso para elegir a la empresa que se encargará de renovar el terreno de juego por un presupuesto ligeramente superior a los 240.000 euros.
Con el plazo de presentación de ofertas cerrado desde hace unos días, la primera tarea del adjudicatario será la retirada del césped existente para su reutilización por parte del ayuntamiento y posteriormente será el momento del suministro e instalación del nuevo terreno de juego sobre cerca de 8.100 metros cuadrados. Esta superficie será FIFA Quality Pro de nueva generación con sus cargas y marcaje de líneas, incluido ensayos de laboratorio. La fibra de este césped sintético tendrá una altura de unos 60 milímetros.
Equipamiento deportivo
Los trabajos también comprenden la realización de las obras auxiliares necesarias para la colocación del equipamiento deportivo, como las porterías tanto de fútbol 11 como de fútbol 8, los banderines o los banquillos. La intervención incidirá de igual forma en las correcciones en la nivelación de la superficie del campo, así como el levantado de las rejillas de las canaletas perimetrales del campo y su limpieza.
El plazo de ejecución de estas obras se ha estimado en cerca de cinco semanas, mientras que el adjudicatario tendrá que ofrecer un periodo de garantía mínimo de cinco años. Precisamente la ampliación de este tiempo será una de las cuestiones que se valorará a la hora de elegir a la empresa que se encargue de los trabajos. De esta cuestión dependerá el 20 % de la baremación, mientras que el restante 80 % estará en función de la oferta económica.
Vieja reivindicación
Con esta intervención, la delegación dirigida por Javier Timón da respuesta a una vieja reivindicación del FB Sagunto y permite que avance el orden de otras actuaciones que también se reclaman desde hace tiempo.
En este listado, según reconoció el alcalde, Darío Moreno, en referencia al millón de euros reservados en el presupuesto de Sagunt para 2026, se encuentran la redacción del proyecto para la construcción de un campo de fútbol en el polideportivo internúcleos, la dotación de césped artificial en el terreno de juego del CF Mare Nostrum o el cubrimiento de la pista exterior del pabellón José Veral.
