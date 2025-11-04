Los tiempos de espera de la atención ciudadana mejoran en Sagunt

El servicio de Atención e Información Ciudadana (SAIC) del Ayuntamiento de Sagunt logra mejorar su eficiencia y reducir los tiempos de espera gracias a una restructuración interna y a la optimización de los procedimientos de trabajo. El departamento municipal, encargado de centralizar buena parte de la relación directa con la ciudadanía, ha conseguido incrementar las atenciones presenciales en un 18% y agilizar de forma notable las tramitaciones electrónicas.

La concejala del SAIC y Servicios Generales, María José Carrera, ha explicado el crecimiento demográfico que está experimentando la ciudad "ha supuesto también una mayor presión sobre el servicio, especialmente en los trámites relacionados con el empadronamiento". Para dar respuesta a esta demanda creciente, el Ayuntamiento ha implementado mejoras organizativas que han permitido mantener la calidad del servicio y reducir los tiempos de espera a la mitad, a pesar del aumento de solicitudes.

Gestiones telemáticas

Según los datos del departamento, el SAIC gestiona actualmente unos 3.000 expedientes telemáticos más al año que hace tres años, lo que refleja el aumento del uso de la sede electrónica y el avance hacia una administración más digital y accesible. Entre los trámites más frecuentes destacan las altas y movimientos del padrón, con 3.700 atenciones en lo que va de 2025, y las solicitudes de certificados de empadronamiento que superan las 4.000 siendo resueltas en el mismo día.

Gestiones presenciales

En el ambito presencial, el servicio atiende unas 600 citas mensuales, distribuidas entre el edificio administrativo de Camí Real y la Tenencia de Alcaldía, cifras que suponen un crecimiento del 18% respecto al año pasado. "Todavía no estamos en el punto que queremos estar, pero estamos en el camino", señala Carrera, quien agradece el esfuerzo de la plantilla por "mejorar día a día la atención al ciudadano".

Servicio de Atención e Información Ciudadana

El Servicio de Atención e Información Ciudadana es el encargado de realizar gestiones como registros de entrada, domiciliaciones de tributos, expedición del certificado digital, fe de vida, volantes y certificados de empadronamiento. Estos trámites pueden realizarse presencialmente sin cita previa en cualquiera de las dos oficinas municipales, salvo las relacionadas con altas o movimientos de padrón, y las renovaciones y confirmaciones de personas extranjeras, que requieren cita previa.

Además, el Ayuntamiento recuerda que la mayoría de los procedimientos pueden tramitarse de forma telemática a través de la sede electrónica, lo que permite reducir desplazamientos y agilizar la gestión administrativa.

Con este conjunto de mejoras, el Ayuntamiento de Sagunt reafirma su compromiso con la modernización de los servicios públicos y la atención personalizada a la ciudadanía, apostando por un modelo de gestión más eficiente, transparente y accesible. La transformación del SAIC se enmarca en una estratégia municipal más amplia que busca digitalizar la administración local sin perder la cercania y garantizando que cada trámite se resuelva con rapidez, claridad y calidad.