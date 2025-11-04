La 'Viti' celebra sus 150 años en Sagunt

La Sociedad Viti-vinícola saguntina celebrará este miércoles su 150 aniversario con un acto muy especial que pone en valor el pasado enológico de la ciudad, ese que le dio esplendor hasta que la plaga de la filoxera hizo estragos en los viñedos y llevó a sustituirlos por naranjos.

La entidad presidida por Antonio Bru contará con invitados de excepción ligados a esa historia que permitió crear 'la Viti' en el ya lejano 1875: La presidenta de la insigne bodega de La Rioja Alta Marqués de Cáceres, Cristina Forner, el propio poseedor de ese título nobiliario así como Joan C. Martín, enólogo, escritor y director de Aula Vinícola.

Antonio Bru, presidente de 'la Viti'. / Daniel Tortajada

Su presencia en ningún caso es fruto del azar, sino que está ligado a que precisamente Sagunt es donde tiene sus raíces esa prestigiosa bodega, concretamente en el negocio familiar que el padre de Cristina y su abuelo fundaron en 1920, ‘Vinícola Forner' pues, como explican en su página web, "la familia unió la producción, comercialización y exportación de vinos bajo un mismo nombre" en la capital del Camp de Morvedre.

El acto incluirá un vino de honor ofrecido por la propia bodega Marqués de Cáceres, en lo que promete ser un espacio de encuentro y celebración que contará con la música en directo del grupo saguntino Locomotora Jazz Band.

Los responsables del bar, en pleno trabajo. / Daniel Tortajada

De esta forma, la directiva de 'la Viti' pretende dejar claro su intención de seguir trabajando por revitalizar la sociedad más antigua de la población; una entidad que hace más de 90 años impulsó la primera falla en el núcleo histórico y en 2022 logró el reconocimiento municipal al obtener la Medalla de Oro de la ciudad.

Una de las fiestas de carnaval de "la Viti". / Levante-EMV

Baile recuperado que traspasó fronteras

Además de mantener su local con vistas a la Glorieta, un bar con precios para todos los bolsillos y una soleada terraza, en el pasado de 'la Viti' no faltan sus conocidas fiestas de carnaval y la labor realizada por varios de sus integrantes a mediados de los años 90 para recuperar el 'Baile de los Lanceros' habitual en esas fechas.

Para ello, tuvieron que emplearse a fondo en rescatar los pasos de baile y encargar indumentaria de época; una tarea que les llevó a participar luego en actos en otros puntos de la geografía española, como la inauguración de la iluminación del Patrimonio Monumental de Paredes de Nava (Palencia), el IV Centenario del Quijote en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), así como celebraciones en las ciudades italianas de Cecina y Venecia.