Tráfico
Corte total en la carretera N-340 y la A-23 en Sagunt por dos accidentes
En la carretera N-340 ha habido dos heridos leves y se ha producido un gran colapso
El tráfico en València se ha visto afectado a última hora de este miércoles, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Según detallan, está cortada la carretera N-340 en Sagunt en ambas direcciones por un accidente con cuatro coches implicados.
Según las primeras informaciones, al parecer, tres vehículos iban en dirección València y ha habido un accidente por alcance frontal justo en el tramo que está en obras debido a la reconstrucción de un puente de las vías del tren. En este accidente, al parecer, ha habido dos heridos leves. Tras el coche, se ha producido un gran colapso del tráfico en València y la Policía Local de Sagunt ha desviado a los demás vehículos por rutas alternativas.
Un camión volcado
De la misma forma, la Dirección General de Tráfico informa que está cortada también en Sagunto la A-23, en la zona de Petres hacia Puerto Sagunto, por accidente. El alcance ha producido el vuelco de un camión a la altura de la Pinada, sobre las 17.50 horas, y se ha movilizado a la Guardia Civil, que ha cortado la vía.
