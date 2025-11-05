Corte total en la A-23 en Sagunt por un accidente

El tráfico en València se ha visto afectado este miércoles, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Según detallan, la autovía A-23 está cerrada en un punto de Sagunt por un vuelco de un camión registrado poco después de un siniestro múltiple en la N-340 a su paso por la ciudad.

La tarde se ha iniciado con un corte total de la carretera N-340 en Sagunt en ambas direcciones por un accidente con cuatro coches implicados.

Según las primeras informaciones, al parecer, tres vehículos iban en dirección a València y ha habido un accidente por alcance al que se ha sumado otro frontal justo en el tramo que está en obras debido a la reconstrucción de un puente de las vías del tren. En este último ha habido dos heridos leves. Esto ha dejado coches invadiendo la calzada y ha obligado a cortar totalmente el tráfico en ese punto y se ha producido un gran colapso, por lo que la Policía Local de Sagunt ha desviado a los demás vehículos por rutas alternativas.

Un camión volcado

De la misma forma, la Dirección General de Tráfico informa que se ha cortado también esta tarde en Sagunt la autovía A-23, en la zona de Petrés hacia el Port de Sagunt, por otro accidente.

En este caso se ha producido el vuelco de un camión a la altura de la Pinada, sobre las 17.50 horas. El suceso ha movilizado a la Guardia Civil, que ha cortado la vía, en un cierre que se mantiene poco después de las 20,30 horas.