El AT Gilet acerca el fútbol a la infancia de Guinea Ecuatorial

Una campaña impulsada por un exfutbolista internacional logra involucrar a varios clubes de la comarca

Un momento de la recogida de material en el campo del AT Gilet. / AT Gilet

Marián Romero Torres

Marián Romero Torres

Gilet

El Atlético Gilet ha iniciado una campaña de recogida de ropa deportiva y botas de fútbol para fomentar y facilitar la práctica de este deporte en Guinea Ecuatorial. Una iniciativa promovida por el exfutbolista hispano-ecuatoguineano, Benjamín Zarandona Esono, "quien se ha puesto en contacto con nosotros para promover esta recogida en la comarca", explicaba el presidente del club y alcalde de Gilet, Salva Costa.

Cabe recordar que Benjamín jugó como interior izquierdo en la selección española sub-21, la selección absoluta de Guinea Ecuatorial y en siete clubes españoles, con once temporadas disputando partidos de Primera División para los equipos Real Valladolid, Betis y Cádiz.

Jóvenes mostrando el material deportivo que se recoge. / AT Gilet

Objetivo

Con este objetivo, desde el AT Gilet se han puesto manos a la obra haciendo extensiva la campaña a todos los clubes de la comarca, "que se han mostrado predispuestos a sumarse", adelantaba el presidente. También han involucrado en este proyecto solidario-deportivo a otros futbolistas de renombre como Javi Guerra, actual jugador del Valencia CF y David Navarro, ya retirado, fue jugador del Valencia CF, RCD Mallorca y otros equipos como el Levante UD , además del que fuera árbitro internacional, Mateu Lahoz.

El presidente del club recogiendo botas / AT Gilet

La campaña, que también se ha dado a conocer entre la población con el fin de aumentar la colaboración, ha arrancado este martes 4 de noviembre con un acto de recogida de material en el Campo de Fútbol la Malaitxa, al que no ha faltado representantes del AT Saguntino como Toni Huerta o del Castellón CdF como Antonio Guerra. La campaña continuará este miércoles 5 de noviembre en horario de 17 a 20 horas, día en el que Javi Guerra ha confirmado su presencia, así como importantes cargos del Villarreal CF, el Estivella, Quart de les Valls, del Acero y el director deportivo del Fútbol Base Sagunt, Jose Alós, entre otros.

Desde el club han querido dar las gracias por «colaborar y ayudar a quienes más lo necesitan», terminaba Costa, muy satisfecho por la involucración de los clubes de la comarca y de la provincia de València y Castellón.

