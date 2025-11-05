Canet da visibilidad al "turismo regenerativo"

El Congreso de Turismo Sostenible inaugurado este miércoles en Canet d’en Berenguer acoge a más de 40 expertos de todo el país del sector público y privado para tratar de responder a incógnitas para dar con la clave sobre cómo mantener el turismo como motor económico mientras se afronta el riesgo del cambio climático o qué ofrecen nuevas herramientas como la inteligencia artificial.

Una de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa son estrategias como implicar a los viajeros en la responsabilidad de lograr una actividad económica más sostenible. Así lo hizo Leonard Pera, CEO de Open Ideas, que puso como ejemplo el "turismo regenerativo", que incluye “acciones para mejorar la situación del entorno que visitamos”, dijo. Todo esto, junto con los proyectos de innovación, digitalización y descarbonización, forma parte de un futuro en el que reducir y mitigar los efectos del cambio climático será clave.

Leonard Pera, en su intervención / Daniel Tortajada

Pera abrió su intervención hablando de “reto climático”. La desertificación y la escasez de agua, el aumento del nivel del mar o de su temperatura son fenómenos que, según explicó, "se incrementarán de manera exponencial".

En su intervención, se refirió a los nuevos cambios en el sector y puso como ejemplo la Estrategia España Turismo 2030. Además, destacó la importancia del turismo verde e interior. “El año que viene, seguramente, se alcanzará ya la cifra de los cien millones de turistas. El problema es que vienen los mismos días, a los mismos destinos y a los mismos lugares, a la misma hora”, afirmó, como explican desde el ayuntamiento.

Pere Antoni, alcalde de Canet en su intervención / Daniel Tortajada

El alcalde de Canet d’en Berenguer, Pere Antoni, también resaltó al inicio del congreso que “para ser un destino turístico, primero hay que ser un municipio sostenible. El cambio climático ha venido para quedarse: No podemos parar el cambio climático, pero sí frenar sus efectos o mitigar sus consecuencias”.

Debates

La mañana concluyó con una mesa redonda sobre turismo azul, en la que participaron Darío Moreno, alcalde de Sagunt; Salvador Llopis, concejal de Turismo de Oliva; Mario Villar, diputado de Les Corts y portavoz de Turismo y Nuevas Tecnologías; y Juan Antonio de la Moreda, presidente de ADI Sierra Oeste.

Asistentes al Congreso / Daniel Tortajada

Mesas redondas y visita a la playa

A las 16:30 horas, tuvo lugar una segunda mesa redonda sobre Nuevas Experiencias Turísticas, en la que participaron Isabel González, técnico de Turismo de Nuevo Baztán (Madrid); María Dolores Amo Camino, responsable del Área de Turismo de Turembalses y alcaldesa de Montoro (Córdoba); José Antonio Román Benticuaga, concejal de Medio Ambiente de Elche; y Tania Baños Martos, alcaldesa de La Vall d’Uixó. La moderación corrió a cargo de Jorge Villar, consultor de Turismo en Open Ideas.

La primera jornada del Congreso de Turismo Sostenible de Canet se cerró con otra mesa redonda, en esta ocasión centrada en La revolución de los datos y la IA. Moderada por Alberto Blázquez, director de Proyectos de Open Ideas, contó con la participación de Mamen Ruiz-Tomás Rodríguez, responsable de Turismo Inteligente en IoTsens; María Esther Gómez, concejal de Turismo de Riba-roja de Túria; Franklin Carpenter, consultor IT de Iurban.es; y Miguel Ángel Cintas, CEO de Atribus.

Por último, la jornada incluyó una visita al cordón dunar de la playa de Canet d’en Berenguer, en la playa del Racó de Mar, donde el Ayuntamiento ha puesto en marcha un innovador programa de regeneración para evitar la regresión de la costa.