"Desprotección" a un menor con diversidad funcional en un instituto
Una asociación de Canet alerta de que la falta de recursos docentes y estructurales en el IES supone "una vulneración de los derechos" del alumno
La asociación inclusiva 'Junts Amb Tu Canet' ha querido denunciar públicamente "la situación de vulneración de derechos de un alumno con diversidad funcional en el IES Número 1 de Canet d’en Berenguer" y solicitar medidas urgentes.
Se trata de "un alumno de 13 años con necesidades especiales, que carece de cuidadora o auxiliar de apoyo asignada para atenderlo en este centro educativo", pese a su diagnóstico y necesidades diarias. Además, "el instituto tampoco dispone de aulas adaptadas en la planta baja ni de un salvaescaleras, lo que obliga a este estudiante a subir al primer piso mediante ascensor. En caso de emergencia, como cortes de luz o fallos en el ascensor, el alumno es bajado en brazos por los profesores, lo que supone un riesgo grave para su integridad física", explicaban desde la entidad. A esto se suma "la falta de un fisioterapeuta especializado que lo atienda de manera regular, a pesar de ser un servicio esencial para su salud y bienestar físico".
Petición que no llega
"Es especialmente grave que, a pesar de que el propio centro educativo ha solicitado estos servicios, a día de hoy no hayan sido asignados ni puestos en marcha, dejando al alumno en una situación de desprotección y vulneración de sus derechos", añadían. Una falta de personal de inclusión que se viene denunciando desde las distintas asociaciones de familiares de alumnos y alumnas, además del propio sindicato de enseñanza (STEPV).
Ante este escenario, la Asociación Inclusiva Junts Amb Tu Canet solicita a la conselleria de Educación la asignación inmediata de una cuidadora o auxiliar de apoyo para atender al alumno en el centro educativo además de la instalación de un salvaescaleras o habilitación de aulas adaptadas en la planta baja para garantizar la accesibilidad y seguridad de estudiantes con diversidad funcional. A esto piden la incorporación de un fisioterapeuta especializado que atienda al alumno de manera regular.
En cuanto a la vulneración de derechos, enumeran la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (Real Decreto Legislativo 1/2013), artículo 4 (derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación), artículo 18 (derecho a la educación inclusiva) y artículo 22 (derecho a la accesibilidad). Además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, artículo 24 (derecho a la educación inclusiva) y artículo 9 (derecho a la accesibilidad) y por último, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, artículo 71 (derecho a la educación inclusiva y atención especializada).
Tomar medidas
En relación a la expuesto, solicitan que "se regularice esta situación en la mayor brevedad y se tomen las medidas necesarias para garantizar los derechos del alumno a la accesibilidad, atención especializada y educación inclusiva"."Agradecemos a los profesores su labor y dedicación, especialmente en situaciones difíciles como la que se describe, donde su apoyo y compromiso son fundamentales para garantizar el bienestar y la inclusión de los alumnos. Sin embargo, es importante abordar las deficiencias estructurales y de recursos que impiden una atención adecuada para alumnos con diversidad funcional", terminaban.
