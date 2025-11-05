El juicio por el Malecón mantiene bloqueado el paseo marítimo del Port

La sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional tiene entre sus asuntos en tramitación un procedimiento del que Sagunt está muy pendiente. Se trata de la demanda que el ayuntamiento interpuso en su momento contra el deslinde practicado por la Demarcación de Costas de València sobre el conocido como Malecón de Menera, parcela de más de 66.000 metros cuadrados en primera línea de la playa del Port de Sagunt.

Hace ya casi 15 años fue cuando la Justicia, concretamente la Audiencia Provincial de València, reconoció contra todo pronóstico la propiedad privada de estos terrenos, abriendo un conflicto que sigue sin resolverse. Entre sus múltiples aristas destaca el riesgo de desestabilizar las arcas municipales, ya que la empresa que tiene reconocida la titularidad, Promotora Saguntina, reclamó su expropiación por más de 100 millones de euros.

Proyecto de la propiedad

Los pronunciamientos judiciales frenaron esa intención, aunque, a raíz del deslinde aprobado en 2023 y que Sagunt llevó a los tribunales, Prosagunsa presentó un proyecto para urbanizar los terrenos y construir cuatro grandes bloques de 20 alturas para viviendas y uso hotelero, que el ayuntamiento ni valoró a falta del pronunciamiento de la Audiencia Nacional. Donde el gobierno municipal sí movió ficha fue en su intención de dar un vuelvo a la fachada marítima del Port de Sagunt, al solicitar a Costas la concesión tanto de la avenida Mediterráneo como del paseo marítimo.

Paseo Marítimo del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Después de obtener la primera hace aproximadamente año y medio, el alcalde, Darío Moreno, reconocía recientemente a preguntas de Levante-EMV que el «primer objetivo» de esta maniobra era «facilitar la tramitación de las actividades que se desarrollan en este enclave», como la Volta a Peu o el festival Percumón. Añadió que «se avanza en pequeñas pinceladas, como podría ser en breve el carril bici, pero la idea es vincular su desarrollo directamente a la concesión del paseo marítimo».

Trámite paralizado

Y ahí es donde vuelve a surgir la alargada sombra del Malecón de Menera, ya que Moreno reconocía también que, desde el organismo estatal, «por una parte, nos dicen que continúan con los estudios» para determinar si da luz verde a la concesión a favor del ayuntamiento, pero, al mismo tiempo, el alcalde apunta que este trámite «está paralizado hasta que se resuelva el procedimiento judicial».

En este contexto, Moreno sí desveló que se abría un rayo de esperanza según las conversaciones mantenidas con la Demarcación de Costas de València, desde donde han adelantado al ayuntamiento, aunque sea de manera informal, que «si vuelven a perder en los tribunales -lo que supondría que la Audiencia Nacional vuelve a tumbar el deslinde de esta parcela- se plantearían ejecutar una actuación ambiciosa en el paseo marítimo, en la que se incluiría el aprovechamiento público del Malecón de Menera».

Cerca de 19 millones de euros

Cabe recordar que los dos anteproyectos que el ayuntamiento presentó para obtener la concesión del paseo y la avenida contemplaba una inversión de cerca de 19 millones de euros.