Motorista: "Una mala decisión me cambió la vida con 18 años"

Unos 400 alumnos y alumnas asistieron en Sagunt a una nueva edición del Road Show de la Policía Local, un acto de concienciación vial que combinó música, teatro y testimonios reales para mostrar el impacto que pueden tener las decisiones imprudentes al volante.

"Su éxito reside en la puesta en escena pues se trata de un espectáculo multimedia con efectos especiales e imágenes de impacto, que se completa con la fuerza de testimonios de los protagonistas de la historia", explican desde la sección de Policía Local que organizó el acto junto con la asociación TRAFPOL-IRSA y el copatrocinio de las empresas Holcim y Saggas.

Esta propuesta pretende hacer reflexionar a los jóvenes sobre la toma de malas decisiones al volante que pueden acarrear consecuencias irreversibles tanto en sus vidas, como en las de los demás. El evento ha arrancado con una animación de DJ y una breve representación teatral que ha recreado el ambiente previo a una noche de fiesta, punto de partida para reflexionar sobre el consumo de alcohol y drogas antes de conducir. A partir de ahí, los y las jóvenes han escuchado, en primera persona, los relatos de policías, bomberos, personal sanitario y víctimas de accidentes de tráfico.

Testimonio del motororista / Daniel Tortajada

Impactantes testimonios

Los asistentes pudieron escuchar relatos verdaderamente duros y significativos. Uno de los testimonios más sobrecogedores ha sido el de Adrián Agudo, víctima de un accidente con lesión medular cuando tenía 18 años. “Una mala decisión me cambió la vida. Hice un caballito con la moto, perdí el control y me choqué contra una pared”, relató. “Pierdes tu ocio, tus rutinas… empiezas una vida nueva”, afirmó Adrián.

Desde la Policía se instó a que los asistentes busquen otras opciones antes de tomar malas decisiones: “No tengáis miedo de llamar a casa y pedir ayuda si habéis bebido. Siempre hay alternativas: el bus de nit, en el caso de Sagunt, un taxi, un Uber… ".

El acto concluyó con las palabras de Tomás, hermano de una víctima mortal de accidente de tráfico: "Ningún padre está preparado para perder a un hijo. Todo acto tiene consecuencias”, afirma y cuenta que su hermano José, murió con tan solo 20 años debido a una imprudencia de un peatón ebrio que se abalanzó sobre su moto. Además, pidió un minuto de silencio que dio paso a un video con una sucesión de historias e imágenes de víctimas mortales de tráfico.

Sanitaria dando su testimonio / Daniel Tortajada

Objetivo del acto

Los organizadores de este acto, denominado Road Show, recordaron que el objetivo no es infundir miedo, sino "invitar a reflexionar y fomentar la responsabilidad al volante". El proyecto, que se celebra anualmente en Sagunt, ha sido reconocido como una de las iniciativas más efectivas en materia de educación vial y prevención de accidentes entre jóvenes, desde Ponle Freno.

Este proyecto nació en Irlanda del Norte hace varias décadas y llegó a España en 2003, tras consolidarse en lugares como Países Bajos o Dinamarca. En 2018 fue reconocido con el Premio Ponle Freno a la Mejor Acción de Seguridad Vial.