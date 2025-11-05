Noviembre se abre en Sagunt con varias citas culturales

El físico y escritor afincado desde hace años en el Port de Sagunt Juan José Gómez Cadenas presentará este miércoles, 5 de noviembre, su último libro, titulado ‘ Abandonando Ítaca’. Será a las 19 horas en la Casa Municipal de Cultura del Port de Sagunt.

Este evento cultural forma parte de Diàleg de Llibres, un ciclo literario de la programación otoñal del departamento de Cultural del Ayuntamiento de Sagunt y cuenta con la colaboración de las áreas de Archivo y Bibliotecas.

Apenas una hora después, el mismo edificio acogerá la inauguración de una muestra titulada ‘Sintiendo el color’, de Inmaculada Escrig.

La exposición podrá visitarse de manera gratuita del 5 al 28 de noviembre y forma parte de la programación otoñal municipal del departamento de Cultura.

Otras citas

El Centro Cultural Mario Monreal también alberga la exposición Any Cronista Chabret. La muestra estará abierta al público de manera gratuita en el horario de apertura habitual hasta el 29 del mismo mes.

Además, la cuentacuentos Sara Bono representará ‘La bruixa safranera’ este viernes 7 de noviembre a las 18 horas en la biblioteca Cronista Chabret de Sagunt.

Este último día, a las 19:00 horas y hasta el 28 de este mes, en la Casa Capellà Pallarés de Sagunt se inagura la exposición Es el barro el que pinta los lienzos dañados. Se trata de Lienzos afectados por el fango y el agua en la Dana que se han intervenido mediante collage, pintura y otras técnicas gráficas.