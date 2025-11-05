La reducción interanual de paro se refuerza en Morvedre

La tendencia a la reducción interanual de paro se refuerza en el Camp de Morvedre desde los últimos 4 años pues, según los últimos datos de la Generlitat, la comarca cuenta con 332 personas desempleadas menos que el mismo mes del año pasado. Morvedre coincide con la tendencia a la disminución del paro en la provincia de València que cuenta con una diferencia de casi mil desempleados menos que el año anterior en el mes de octubre.

Esto contrasta si comparamos las cifras del paro de este mes de octubre con el anterior. Como cada año de manera cíclica en la economía comarcal, este mes suele acabar con peores cifras de paro que el mes anterior y esta vez no ha sido una excepción. Septiembre cerró con 5.111 desempleados, mientras que octubre con 5.159, lo que supone 48 personas más en paro que el mes anterior.

Este mes de octubre también ha ido acompañado de un incremento interanual en el número de cotizantes a la Seguridad Social. Esto, a juicio de la Unión Comarcal de CC OO, "demuestra que subir el Salario Mínimo Interprofesional, potenciar la estabilidad laboral, favorece la creación de empleo. Destacando que la forma de cotización más habitual es con contrato indefinido a jornada completa".

Empleados en la construcción. / Daniel Tortajada

Sagunt sigue la tendencia

La evolución del paro en Sagunt sigue la tendencia de la comarca y aumenta el paro en octubre con respecto al mes anterior, ya que representa aproximadamente 4.056 personas en busca de empleo, lo que supone 53 más que en septiembre, que contaba con 4.003. A nivel anual, disminuye el paro en 245 personas ya que en 2024 se registró un total de 4.301 desempleados.

De esta cifra (4.056), 2.519 son mujeres, mientras que los hombres representan 1.537 desempleados. El colectivo femenino, de hecho, se ve más afectado por el aumento de paro en octubre respecto al mes de septiembre. Esto concuerda además con otro dato: Los sectores donde más se está contratando en Sagunt, según los datos de la Generalitat, son construcción e industria, normalmente puestos cubiertos mayoritariamente por hombres.

Colectivos más vulnerables

La Unión comarcal de Comisiones Obreras (CCOO) en el Camp de Morvedre i Alt Palància pone el acento en que el incremento del paro registrado en octubre ha afectado sobre todo a las mujeres, que concentran la mayor parte de este aumento. "En el Camp de Morvedre, de cada 100 personas sin empleo, 61 son mujeres, una cifra que refleja la persistencia de la brecha de género en ámbito laboral", afirman.

El sindicato advierte que el desempleo ha crecido con mayor intensidad entre la población joven, un colectivo que sigue encontrando grandes dificultades para acceder al mercado de trabajo.“Que el paro haya bajado respecto al año pasado es una noticia positiva, pero no podemos conformarnos mientras haya más de cinco mil personas sin trabajo, y la mayoría sigan siendo mujeres”, remarcan desde la organización sindical.

Desde CCOO consideran imprescindible que las administraciones impulsen medidas integrales con enfoque de género, orientadas a promover la estabilidad laboral, la salud en el trabajo y la inserción de las personas desempleadas.