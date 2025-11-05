Sagunt pone en valor el legado de su primer cronista oficial

Sagunt ha querido rendir homenaje a "una figura esencial de la cultura y la historia local", Antonio Chabret Fraga. Con motivo del Año Cronista Chabret, la concejalía de Cultura ha organizado una exposición que repasa su vida y obra, así como las facetas menos conocidas de este célebre historiador, cuyo nombre se acuña en una de las plazas más céntricas y conocidas del municipio: la Glorieta, oficialmente, Plaza Cronista Chabret.

Chabret Fraga (1846-1907) fue una persona clave en la historia de Sagunt, además de ser médico, historiador, literato y compositor, se convirtió en el primer cronista oficial de la ciudad. El motivo de la declaración de 2025 como Año Cronista Chabret es que se cumplen 140 años de su primera publicación histórica en la revista Lo Rat Penat de Constantí Llombart: Morvedre avans lo Compromís de Casp, un estudio que es la génesis de una larga serie de publicaciones esenciales para el conocimiento del pasado de este municipio y de la comarca.

De igual modo, en 2025 también se cumplen 140 años de la concesión del Premi dels Jocs Florals de València a su obra histórica Sagunto, su historia y sus monumentos, que actualmente sigue siendo una de las fuentes documentales más usadas entre las personas que investigan la historia del municipio. Asimismo, Chabret también fue un médico ejemplar que trabajó por el bienestar y la modernización de Sagunt.

Muestra

La muestra, dividida en tres espacios,se puede visitar de manera gratuita hasta el día 29 de noviembre –sábado– en el Centro Cultural Mario Monreal en el horario de apertura habitual del edificio. En ella se recogen múltiples objetos que pertenecieron al insigne saguntino, cedidos temporalmente por sus bisnietos, Marina y Antonio Chabret, quienes han acompañado a la concejala de Cultura, Ana María Quesada, y al comisario de la exposición, Juan Antonio Millón, en la inauguración. Libros, títulos o su orla de Medicina son algunos de estos enseres.

El primero de estos tres espacios expositivos de los que consta la exposición está dedicado a la biografía de Antonio Chabret, con documentos como sus actas de nacimiento y de defunción, sus calificaciones académicas, retratos familiares, etcétera. El segundo espacio trata sobre la relación del cronista con el movimiento sociopolítico de finales del S. XIX y principios del XX de la Renaixença. Por último, el tercero aborda su faceta como médico e investigador científico, su ámbito menos conocido junto a su afición a la música y sus ocho composiciones musicales; recoge, además, los homenajes que recibió.

Antonio Chabret / Levante-EMV

Legado

“El rigor, la curiosidad y el amor por el patrimonio que demostró el cronista Chabret sentaron las bases de la investigación histórica moderna sobre la ciudad. Ése es el legado más valioso que nos dejó y que sin duda merece la pena que conservemos”, ha manifestado la concejala.

“Antonio Chabret fue el primer cronista oficial de la ciudad, y en un día como hoy es importante que pongamos en valor una profesión y una tarea imprescindibles, porque los cronistas locales son custodios de memoria viva, haciendo que cada generación entienda de dónde viene y por qué es como es. En tiempos de información efímera mantienen viva la memoria colectiva, ponen contexto a lo que vivimos y a lo que somos, y nos recuerdan la importancia de defender y preservar nuestro patrimonio”, ha reivindicado Quesada.

“Para nosotros es un orgullo que tanto el Ayuntamiento como la sociedad civil hagan este homenaje al primer cronista de la ciudad de Sagunt y también bisabuelo nuestro”, ha confesado su bisnieta Marina Chabret, que ha agradecido “la dedicación y el trabajo” del personal de la Concejalía de Cultura para que esta muestra llegue a la ciudadanía de Sagunt.

Según ha explicado Ana María Quesada, la primera publicación histórica de Antonio Chabret en la revista Lo Rat Penat “abrió las puertas al conocimiento del pasado de la ciudad de Sagunt y de toda la comarca del Camp de Morvedre” y “sirvió para profundizar en las raíces de un territorio con una historia tan rica y extensa” como es la de la ciudad. Respecto a su obra Sagunto, su historia y sus monumentos ha concluido que “es una obra que aún hoy se mantiene vigente como una de las fuentes documentales más valiosas” que se conservan de su legado.