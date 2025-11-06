El Congreso de Archivos Industriales arranca en Sagunt como punto de inflexión en este legado

El I Congreso de Archivos Históricos Industriales ha arrancado hoy en Sagunt con el objetivo de suponer un punto de inflexión en este legado al reunir durante tres días a autoridades, expertos, profesionales y académicos. Todos ellos pondrán sobre la mesa conocimiento y experiencias susceptibles de aplicar en la pendiente puesta en valor de los fondos de su antigua siderurgia y del 100% de los de la empresa que puso los cimientos del núcleo urbano del Port de Sagunt, la compañía minera Sierra Menera.

La inauguración se ha realizado en el Horno Alto número 2 y ha querido ser un punto de encuentro entre autoridades, asociaciones de la ciudad y entidades que han colaborado en hacer posible esta cita organizada conjuntamente por la Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto de Sagunto (APIPS) y el Centre d’Estudis del Camp de Morvedre, con apoyo municipal y de varias empresas.

La coordinadora del congreso, al dar la bienvenida. / Daniel Tortajada

La coordinadora del Congreso, María Hebenstreit, ha resaltado en la bienvenida ese afán por "contribuir a la creación en nuestra ciudad de un archivo industrial útil, no únicamente para la investigación académica, sino también para la sociedad en general, considerando el impacto del patrimonio industrial en nuestra historia y cultura". "Serán tres días intensos de trabajo, reflexión y diálogo que, sin duda, favorecerán la comprensión, el aprendizaje y el intercambio de ideas, y contribuirán a consolidar el papel de Sagunto como referente en la preservación de su patrimonio industrial", ha destacado.

En ese sentido, ha considerado que la reciente puesta a disposición de todos los interesados del archivo documental de Sierra Menera "constituye el primer resultado tangible de este esfuerzo colectivo. Para nosotros es una gran satisfacción y, al mismo tiempo, un símbolo del espíritu que queremos que guíe este congreso. Confiamos en que estas jornadas sean fructíferas, que impulsen el diálogo entre instituciones, asociaciones y el ámbito académico, y que representen el punto de partida de muchos proyectos comunes", ha asegurado tras destacar que el impulso de este foro ya ha dado lugar a creación de la nueva Associació d’Arxius Industrials de Sagunt, que dará continuidad a la colaboración iniciada y velará por posicionar Sagunt como referente en el ámbito de los archivos industriales.

El alcalde, en su intervención. / Daniel Tortajada

El alcalde, Darío Moreno, también se ha pronunciado en esta línea: "Aunque en las últimas décadas no se ha avanzado mucho, con esta iniciativa plantamos la semilla de un árbol que anualmente crecerá para aportar en positivo al patrimonio de nuestra ciudad", ha dicho. Además de destacar la labor de las dos entidades organizadoras, también ha mencionado los proyectos en los que está trabajando el ayuntamiento para recuperar el patrimonio industrial como el futuro museo.

La concejala de Archivos, al dirigirse a los asistentes. / Daniel Tortajada

"Orgullo"

La concejala de Archivos, Ana María Quesada, ha subrayado que para la materialización de este I Congreso de Archivos Históricos Industriales "ha sido fundamental que la ciudadanía trasladara sus reivindicaciones" al ayuntamiento y ha considerado “un orgullo poder formar parte de una iniciativa con la que poner en valor la historia de nuestra ciudad y sobre todo del nacimiento del núcleo de Puerto de Sagunto".

La catedrática Inmaculada Aguilar, de la Universitat de València, tenía previsto ofrecer esta tarde la primera charla de un congreso que reunirá a 80 personas y abordará desde la gestión y conservación de los fondos documentales, al diseño de las instalaciones, la utilización de las nuevas tecnologías, así como su aplicación en la investigación académica.