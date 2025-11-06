Las deficiencias en la mejora del Castillo preocupan en Sagunt

Las deficiencias detectadas en la mejora del Castillo de Sagunt acabada este año por el Ministerio de Cultura se abordarán en el pleno municipal de este jueves tras la moción presentada por Compromís.

Aquellas obras presupuestadas en un millón de euros terminaron en polémica porque, como informó Levante-EMV, tanto el ayuntamiento como la Conselleria de Cultura cuestionaron que los demandados itinerarios por el monumento no se hicieran "de tierras apisonadas y compactadas", como contemplaba el proyecto aprobado, sino que se realizaran de un modo bien diferente: Con grava suelta y repartida entre listones de madera forrados con material metálico, que salvan los desniveles con un escalón.

El objetivo de Compromís es lograr el respaldo suficiente para que el ayuntamiento inste al Ministerio de Cultura a corregir esos problemas conforme al proyecto presentado al ayuntamiento, más allá de las intervenciones que la empresa encargada de las obras realizó posteriormente en los caminos ante las peticiones de la Conselleria de Cultura y el consistorio. Esas últimas actuaciones, como ha podido saber este diario, fueron limitadas y se centraron en apisonar las zonas en las que la grava estaba más suelta para facilitar la marcha sobre ella, corregir algunos corrimientos de grava que se habían detectado colocando una malla de sustentación para evitar esos desplazamientos y rematar los perfiles metálicos que quedaban expuestos.

Aún así, este verano, quedaba pendiente otra intervención solicitada por la Conselleria "para subsanar las deficiencias en cuanto a movilidad que presentan los actuales caminos de grava".

Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal de Compromís, ha insistido en que la obra realizada en su día "no corresponde a la licencia concedida, tal y como informaron las técnicas del ayuntamiento en diciembre del 2024”. “En abril de 2025, el Ministerio de Cultura informa de la finalización de estas obras y de la reapertura del Castell para fecha del 13 de abril. Aun así, con fecha 23 de mayo, un informe firmado por los arquitectos municipales destaca una serie de deficiencias que no han sido atendidas ni subsanadas, relacionadas con el no respeto al itinerario proyectado, las condiciones completamente alejadas de unos estándares de accesibilidad mínimos y la pavimentación del itinerario ejecutado, que no se corresponde con el contemplado en el proyecto”, continúa Picó.

Plan director por actualizar

Desde Compromís creen que estas obras mal ejecutadas "son consecuencia, en gran medida, de no tener una visión integral de las necesidades del conjunto monumental, de disponer de un Plan Director del Castell actualizado".

Por ello, destacan en su moción que “es acuciante la redacción de un nuevo documento marco, ya que el actual se remonta al año 2000”. Para Picó, “la demora en la actualización de este Plan Director repercute en la preservación, promoción e inversiones en el monumento emblemático”. Por ello, pedirá también la "redacción urgente" de uno nuevo, en colaboración con la Conselleria d’Educació, Cultura, Universidades i Ocupació y el Ayuntamiento de Sagunt, además de una comisión interadministrativa para coordinar las actuaciones incluidas en ese documento "con la máxima eficiencia y consenso".

La redacción de un renovado plan director es una de las labores incluidas en la programación del Ministerio de Cultura para los años 2025-2026, como explicaron desde el ayuntamiento tras el encuentro mantenido por el alcalde, Darío Moreno, con la subdirectora del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), Susana Alcalde, para demandar la renovación de este documento y coordinar futuras actuaciones. Sin embargo, desde que informó de esto Levante-EMV el pasado enero, ya no ha trascendido ninguna información.

Colaboración interadministrativa efectiva

La portavoz valencianista también pone el acento, en su moción, en la necesidad de establecer “una colaboración interadministrativa efectiva entre el Gobierno central, la Generalitat Valenciana y el Ajuntament de Sagunt para la elaboración y plan de financiación del nuevo Plan Director, como también el fomento de procesos de participación ciudadana y la integración de los principios de la Agenda 2030”.

Por todos estos motivos, desde Compromís esperan que el pleno apoye su propuesta y el consistorio inste al Ministerio de Cultura "a finalizar las obras realizadas en el Castell de Sagunt, conforme al proyecto presentado ante el ayuntamiento; a la "redacción urgente" de un nuevo Plan Director para el monumento y "a la creación de una comisión interadministrativa, con la integración del Ayuntamiento de Sagunto, para coordinar las actuaciones del Plan Director con la máxima eficiencia y consenso".