El Gimnasia Morvedre no se pierde la gran fiesta de la rítmica

El Gimnasia Morvedre fue protagonista un año más en el Euskalgym 2025, que reunió en Bilbao a más de 5.000 deportistas. En un ambiente único, que combina la élite de este deporte con la ilusión de las más pequeñas, la entidad porteña estuvo representada por 11 conjuntos de categorías base y absoluta.

"Esta cita no es un campeonato -apuntan desde el Morvedre- es una auténtica fiesta de la gimnasia rítmica, que, durante varios días, desborda técnica, expresividad y trabajo en equipo". Para las gimnastas "es una experiencia mágica llena de aprendizaje, convivencia y deporte, una oportunidad de medir su nivel frente a algunos de los mejores equipos del panorama nacional".

Competencia

A pesar de la "enorme competencia", el club porteño "brilló con todos y cada uno de sus conjuntos, logrando posicionarse en las zonas más altas de la clasificación. Este resultado refleja el gran trabajo del cuerpo técnico y el esfuerzo constante de las gimnastas, que día a día entrenan con ilusión y compromiso".

Estas mismas fuentes insisten en que "participar en el Euskalgym supone un reconocimiento al nivel y la proyección del club, que continúa consolidándose como una de las referencias de la gimnasia rítmica en la Comunidad Valenciana y del ámbito nacional".

Apoyo

El Morvedre agradece el apoyo de las familias, entrenadoras y patrocinadores que hacen posible cada nueva meta alcanzada, y ya mira hacia futuras competiciones con la misma pasión que las ha llevado hasta Bilbao.