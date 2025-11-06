Nuevo proyecto en Quartell para tejer redes y conocimiento

«L’ Aula Oberta: veus del poble, pensar, sentir i fer cultura junts» inicia su camino en Quartell. Se trata de un proyecto impulsado desde el equipo de gobierno que cuenta con el apoyo de jóvenes profesoras universitarias de la localidad.

La iniciativa brota desde el convencimiento que, el conocimiento compartido genera red, comunidad y progreso. Por ello, arranca en Quartell con dos objetivos: Dinamizar la vida cultural y revertir los conocimientos en mejoras para la comunidad.

El Aula Oberta está dinamizada por Glòria Saurí, participante en un programa interuniversitario que le permite ser actualmente colaboradora de la Universidad de Lisboa, junto a la doctora en Estudios Hispánicos de la Universitat de València, Nuria Lorente.

«Pretendemos ofrecer posibilidades de crecimiento no solo promover el aprendizaje a lo largo de la vida, sino tejer comunidad. Arrancamos el proyecto con personas de la localidad especialistas en varias materias que revierten en el pueblo su saber. Aun así, favoreceremos la participación social y cultural de las personas mayores en la localidad y fomentaremos la intergeneracionalidad, estableciendo puentes entre estudiantes jóvenes y mayores para el intercambio de experiencias y conocimientos», afirma esta última.

Primera sesión

La primera sesión está programada para este viernes día 7, a las 18,30 horas, y contará con la voz de Josep Gumbau que, con el título «La música y nosotros. Nosotros y la música», acercará varios ejes de conocimiento como la influencia de la música en los estados de ánimo y las emociones, así como su potencialidad para gestionar el estrés, la ansiedad o la tristeza.

Las siguientes sesiones contarán con propuestas como «Las historias detrás de la Historia: comprender el pasado para entender el presente» entre otras muchas.

El fomento de la cultura científica, artística y crítica son también cimientos de un proyecto que pretende animar los vecinos a protagonizar su envejecimiento activo y saludable. «La naturaleza que somos: comprender el mundo para cuidarlo» consolidará la mirada científico-ambiental, pero también se han diseñado jornadas como «Y si las matemáticas no fueran solo números, sino una mirada en el mundo?» u otras relacionadas con la física que determina nuestro mundo o las relaciones químicas que nos componen. Literatura, arte, tecnología, educación física y otras muchas miradas confluirán en un proyecto que abre las puertas en la Biblioteca municipal.

Desarrollo personal

«Aprender-enseñar, nos permite no solo contribuir al desarrollo personal y social sino y sobre todo impulsar la inclusión, la igualdad y la solidaridad. El Aula Oberta nace desde la comprensión de la educación como derecho universal y la herramienta de convivencia democrática. Planteamos las sesiones desde el diálogo y las metodologías activas, el aprendizaje cooperativo así como las estrategias motivacionales de la pertenencia». añadía Glòria Saurí, desde la Universitat de València.

«Abrir nuevas posibilidades de aprendizaje en el pueblo es uno de los cimientos del gobierno de un municipio que quiere avanzar. Aun así pretendemos estimular las funciones cognitivas de las personas que después de haber trabajado toda su vida; necesitan cultivar la atención, luchar contra pérdidas de memoria, trabajar el razonamiento o la creatividad a través de múltiples actividades. Con el Aula Oberta crecemos en prevención del deterioro cognitivo, favorecemos la salud emocional y el bienestar psicológico de forma que conformamos un pueblo más saludable y cohesionado», apunta la alcaldesa, Cristina Marqués.