Piden a las instituciones que "reconozcan la evidencia" del Malecón

"No cuestionamos, acusamos, ni exigimos. Solo solicitamos, con respeto, pero con firmeza, que las instituciones cumplan la ley y reconozcan la evidencia de que el Malecón de Menera siempre ha pertenecido al pueblo". Así valoran desde la Plataforma por un Malecón Público y Verde el silencio del Ayuntamiento de Sagunt y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio frente a las solicitudes formales de información registradas por el colectivo en torno a estos terrenos de cerca de 66.000 metros cuadrados en primera línea de la playa del Port de Sagunt.

Una de las acciones de la plataforma. / Levante-EMV

Estos requerimientos "no persiguen despejar dudas, sino constatar oficialmente lo que la ley y las sentencias ya han establecido, que es que la concesión otorgada a la Compañía Minera de Sierra Menera está caducada y que, en consecuencia, todo el Malecón forma parte del dominio público marítimo-terrestre", según apuntan desde la plataforma. Cabe recordar que esta tesis choca con los dos deslindes aprobados por Costas para esta parcela, el primero de los cuales ya fue enterrado por la Justicia, mientas el segundo está en pleno procedimiento en la Audiencia Nacional.

Planos, actas y registros

Estas peticiones incluyen planos, actas y documentación registral relativa a la finca 37.035, que fue la que la Audiencia Provincial de València dictaminó en 2010 que era de propiedad privada, así como la información sobre la posible afección de la vía pecuaria de la Cañada del Mar, "legalmente protegida", según remarcan desde el colectivo. Sin embargo, ni la administración municipal ni la autonómica han ofrecido respuesta dentro de los plazos que marca la ley, "manteniendo un silencio que consideramos injustificable", según insisten.

La Plataforma por un Malecón Público y Verde precisa que "no solicitamos información porque desconozcamos la situación jurídica, sino porque las administraciones evitan reconocer un hecho incontestable", que se centra en que, "en aplicación de la ley, se debería declarar la caducidad de la concesión y así se extinguirían todos los supuestos derechos de propiedad sobre el Malecón". Esta teoría cuenta con el aval de la "inequívoca" jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de València y la Audiencia Nacional, que va toda en la dirección de que estos terrenos "no pueden ser excluidos del dominio público marítimo-terrestre".

Constitución Española

Como refuerzo de estos argumentos, el colectivo apela tanto al artículo 78 de la Ley de Costas, que obliga a la administración a declarar la caducidad cuando exista causa para ello, y al artículo 132 de la Constitución Española, que establece que los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles, según defienden.

Un buen ejemplo a seguir, sostienen desde la plataforma, es cuando, "en marzo de 1990, el Puerto Autónomo de Valencia declaró caducada la concesión del Pantalán, también otorgada a la Compañía Minera de Sierra Menera, y en menos de tres años la infraestructura revirtió al Estado. Cerca de 35 años después, la misma administración y los distintos gobiernos del PP y del PSOE siguen sin aplicar el mismo criterio al Malecón, a pesar de tratarse de una concesión idéntica y de encontrarse igualmente caducada. No hay diferencias jurídicas -insisten-, solo diferencias de voluntad. Lo que en un caso se resolvió en tres años, en el Malecón lleva cuatro décadas paralizado", apuntan desde el colectivo la Plataforma.

Desdén

Estos terrenos "son un bien de dominio público por definición, que no puede ser privatizado, vendido ni apropiado. La resistencia administrativa a reconocerlo solo puede explicarse por una mezcla de clasismo y desdén hacia la memoria obrera de Sagunto, una ciudad que forjó su identidad junto a ese espacio industrial y humano", concluyen.