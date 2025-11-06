La plataforma ve la salvación de Montíber "en manos de la Autoridad Portuaria"

La Plataforma en Defensa del Territori cree que la Autoridad Portuaria de València (APV) y el puerto Marítimo de Sagunt tienen la llave para evitar la destrucción del paraje de Montíber, la zona de alto valor agrológico donde la futura gigafactoría de Volkswagen proyecta varias plantas solares que le garanticen el suministro eléctrico.

Según un informe que ha encargado el colectivo, cubrir con placas solares las 89 hectáreas que ocupa la campa logística de automóviles del puerto, junto a otras instalaciones cercanas a la gigafactoría supondría hasta un 33% más de energía que lo proyectado en Montíber, sin afectar suelo agrícola ni forestal.

Su propuesta contempla tanto usar esa campa portuaria como colocar paneles solares en 12 hectáreas de suelo industrial sin uso, situadas junto al puerto y a la central eléctrica de Ciclo Combinado, "como entra dentro de los espacios preferentes para la instalación de fotovoltaica que marca el decreto ley 14/2020 de la Generalitat". Esto, según indican, sumaría un total de 101 hectáreas disponibles para la instalación de 110 MW de potencia solar.

Planes de la APV

Sin embargo, su propuesta obvia los planes que maneja la APV para su campa de automóviles en Sagunt pues, como explicó Levante-EMV, prevé construir un silo de cuatro plantas para vehículos que, además de multiplicar la capacidad de almacenamiento de la terminal, contará con una instalación fotovoltaica en cubierta; una iniciativa para la que ya se encargó la redacción del proyecto y se presentó como "una aportación al objetivo de que el puerto de Sagunt sea neutro en emisiones a partir de 2030".

Como apuntan desde la plataforma, "esta solución práctica y asequible, generaría además una simbiosis beneficiosa para la propia plataforma logística, pues aportaría sombra al material estacionado, protección para los vehículos frente a eventos meteorológicos adversos como el granizo y frente al polvo, reduciendo pérdidas y riesgos económicos", según afirman desde la plataforma, aludiendo además que esto "es una de las asignaturas pendientes que pone ANFAC (patronal española de fabricantes de automóviles) a los servicios del puerto en Sagunto, según informaba Levante-EMV el pasado 23 de octubre".

Ilustración de las Pergolas fotovoltaicas en el Parking / Levante-EMV

Llamamiento a la Alcaldía de Sagunt

La Plataforma en Defensa del Territorio del Camp de Morvedre insta a la alcaldía de Sagunt y la propia APV a "aprovechar el desarrollo logístico del Port de Sagunt para impulsar un modelo energético sostenible y evitar la destrucción del paraje de Montíber", según informa la organización, recordando que "el terreno depende de la Autoridad Portuaria de València (APV), donde el alcalde de Sagunt ocupa un lugar permanente en el Consejo de Administración, hecho que le otorga capacidad de influenciar directa en la planificación y orientación de este tipo de iniciativas".

Según los cálculos del informe, en la superficie se podrían implantar hasta 110 MW de energía solar, que sumados a los 90 MW previstos en la cubierta de la propia gigafactoría, lograrían alcanzar los 200 MW de potencia renovable, un 33% más que el proyecto de Montíber.

“Es una alternativa real, técnicamente viable, más económica y mucho menos agresiva con el territorio. Con esta actuación, se podría producir más energía sin malograr suelo agrícola ni paisajes de valor ecológico”, afirma la Plataforma y aseguran que, “el progreso no puede basarse en la pérdida de nuestro territorio. El futuro del Camp de Morvedre pasa para aprovechar los espacios industriales existentes y apostar por un uso inteligente del suelo”

La Plataforma recuerda que el puerto de Sagunt podría "convertirse en un ejemplo de desarrollo económico compatible con la sostenibilidad, demostrando que la transición energética puede avanzar sin destruir espacios naturales". “El progreso no puede basarse en la pérdida de nuestro territorio. El futuro del Camp de Morvedre pasa para aprovechar los espacios industriales existentes y apostar por un uso inteligente del suelo”, concluye el comunicado.