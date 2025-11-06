Reclaman contenedores soterrados en el proyecto del nuevo paseo marítimo de Port de Sagunt

Iniciativa Porteña solicitará al pleno de Sagunt la inclusión de contenedores soterrados en el proyecto de remodelación de la Avenida Mediterráneo, para el que reclaman una "modificación". Así se recoge en la moción que llevarán los segregacionistas a la sesión de este jueves, 6 de noviembre, donde defenderán su reivindicación que consideran " imprescindible" dentro de un contexto de transformación y mejora urbana, que optimizará a su juicio la recogida de residuos urbanos.

Su portavoz, Eduardo Márquez, recordará que el Ayuntamiento de Sagunt aprobó aceptar la concesión administrativa de la Avenida Mediterráneo del Port de Sagunt en el Pleno de 22 de enero de 2024. Concesión que traía entre otras consideraciones, la redacción del Proyecto básico para la solicitud de concesión de ocupación de bienes del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y remodelación de la Avenida Mediterráneo en el Port de Sagunt. Dicho proyecto "tenía como objetivos principales la mejora de los pavimentos, mobiliario e instalaciones urbanas, así como la adecuación del acceso y la perspectiva visual hacia el mar, mejorando su integración con el espacio natural y el entorno dunar. Asimismo, contemplaba la vegetalización del espacio público, incrementando las zonas verdes y generando un entorno más agradable para peatones y ciclistas", expondrán desde IP.

Paseo marítimo de Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Problemática recogida

A todas estas actuaciones, IP asegura que debe sumarse la instalación de los contenedores soterrados, ya que "la recogida de residuos, sobre todo, en la zona de la Avenida Mediterráneo presenta desde hace años graves problemas, especialmente durante el período estival, cuando el incremento de población y actividad turística genera un notable aumento de residuos. A esta situación se añade el impacto visual negativo de los contenedores tradicionales, que contrastan con los objetivos estéticos y medioambientales del propio proyecto, orientados a mejorar la perspectiva visual hacia el mar y la integración con el entorno natural", denuncian.

Para IP, "las soluciones adoptadas hasta la fecha no han conseguido resolver este problema, manteniendo una imagen poco acorde con la vocación turística y la calidad urbana que se pretende para esta zona del Port de Sagunt" y señalan a otros municipios costeros de nuestro entorno, "con una orientación turística similar a la que deseamos para nuestro municipio (Peñíscola, Benicarló, Vinaròs, Benidorm, entre otros), para constatar que la instalación de contenedores soterrados se ha convertido en una solución eficaz, limpia y estética que mejora la calidad del servicio de recogida de residuos y la imagen urbana", se recoge en la moción.

Contexto idóneo

Por ello, "consideramos que el momento y el contexto son idóneos para incorporar esta mejora al proyecto actualmente en tramitación. Incluso si se plantea inicialmente como una experiencia piloto, su inclusión en toda la Avenida Mediterráneo permitiría evaluar su funcionamiento y sentar las bases para su futura extensión a otras zonas del municipio", termina Márquez.

Por todo ello, solicitarán "la modificación del proyecto de adecuación de la Avenida Mediterráneo del Port de Sagunt para incluir la instalación de contenedores soterrados en toda su extensión".