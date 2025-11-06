Rugido de Asobal del Fertiberia BM Puerto

El Fertiberia BM Puerto destrozó todos los pronósticos al superar al BM Caserío Ciudad Real (30-20) en la primera eliminatoria de la LI edición de la Copa del Rey.

En un pabellón encendido, los rojiblancos estuvieron "espesos" en la primera mitad, según explicaba a la conclusión del encuentro el entrenador, Toni Malla, pero no desaprovecharon en la segunda parte la oportunidad de hacer historia y, con "una actitud sobresaliente", pasaron por encima de un equipo de la liga Nexus Energía Asobal.

"Es una de nuestras victorias más importantes, no solo por pasar ronda, sino por cómo lo hicimos", explica el técnico del conjunto porteño. La principal clave del triunfo estuvo en la solidez defensiva, muy bien acompañada por Dani Martínez en la portería, que desesperó a los visitantes, sin respuestas tácticas.

ADN

Malla apunta que "el partido fue por donde queríamos y estamos muy contentos, porque mostramos nuestro ADN", que pasa por "encajar pocos goles".

A la posibilidad de correr a la contra, incluso con un par de goles desde lejos al aprovechar que los manchegos vaciaban portería, y a la organización en ataque posicional se unió que "los chavales estuvieron soberbios y nos salía todo".

El entrenador del Fertiberia reconoce que el resultado "es demasiado abultado para el nivel de ambos equipos", ya que el Caserío "es un buen equipo", aunque cree que "ellos quizás estaban pensando en el importante partido que tiene el fin de semana".

Parcial de 12-3

Después de una primera mitad con alternativas, la clave estuvo en el arranque de la segunda parte con un parcial de 12-3 en poco más de 10 minutos. Con tiempo incluso para saborear la victoria, los rojiblancos se permitieron el lujo de hacer debutar a dos jugadores del filial, Rodrigo Alba y Marcos Castañeda.

Afición del Fertiberia BM Puerto. / Pepa Conesa

Malla apunta que el equipo "está ahora en el momento adecuado, gracias trabajo del día a día". El entrenador también tiene palabras para la afición, que respondió a la convocatoria en más de un millar: "Estuvieron de 11, porque apretaron cuando tocaba y disfrutaron. Con su apoyo, vamos a celebrar muchas victorias como esta".

Descanso

Con descanso liguero el próximo fin de semana, por el aplazamiento del partido que debería disputarse en Málaga, el Fertiberia dispondrá de descanso hasta el lunes.