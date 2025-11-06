Sagunt acude al Smart City World Expo Congress 2025

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno; el concejal de Universidad, Ciencia e Innovación, Toni Iborra; y miembros de la concejalía han asistido estos días al Smart City World Expo Congress 2025, el encuentro internacional más importante sobre innovación urbana que se celebra en Barcelona del 4 al 6 de noviembre en el recinto de Gran Vía de Fira.

Su participación en el congreso ha permitido poner en común con otras ciudades europeas políticas sobre la innovación y la sostenibilidad. En particular, el caso de Sagunt se ha expuesto en una mesa redonda que ha abordado la movilidad más allá del vehículo privado y el transporte sostenible e inteligente.

El espacio, concebido con materiales sostenibles, pantallas interactivas y zonas abiertas, invita al diálogo y la colaboración entre administraciones, clientes y profesionales del sector.

Dario Moreno y Toni Iborra durante el Congreso / Levante-EMV

Mesa redonda

"La gigafactoría de PowerCo supone un impulso transformador para nuestra ciudad que estamos apoyando desde el Ayuntamiento, junto con nuestra industria y nuestra sociedad civil. La movilidad es uno de los principales retos y tiene que ser el ADN de cualquier futuro desarrollo urbano. Una cuestión que debemos abordar con la mente abierta y sin miedo al cambio, teniendo como ejes de futuro la electromovilidad, la reindustrialización y la intermodalidad", afirma Moreno.

El alcalde declara que su participación en este congreso es importante ya que ha ido para "para conocer las soluciones urbanas inteligentes a los problemas diarios de la ciudadanía.También para compartir "cómo estamos haciendo de nuestro municipio un lugar más accesible, sostenible y participativo a través de la innovación y la tecnología".

Moreno ha participado en estas sesiones de mesa redonda junto con representantes de Manchester, Cracovia, Dinamarca y Turín, entre otros.

Importancia del Evento

Desde 2011, el Smart City Expo World Congress se ha consolidado como el evento más importante e influyente del mundo en el ámbito de las ciudades y la innovación urbana. Celebrado anualmente en Barcelona, reúne a un potente ecosistema de líderes de empresas globales, gobiernos y organizaciones estratégicas que impulsan un cambio real.