Sagunt acude al Smart City World Expo Congress 2025

El alcalde y el edil de Universidad participan en el encuentro internacional más importante sobre innovación urbana que se celebra en Barcelona

Darío Moreno participando en la mesa redonda

María Badal

Sagunt

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno; el concejal de Universidad, Ciencia e Innovación, Toni Iborra; y miembros de la concejalía han asistido estos días al Smart City World Expo Congress 2025, el encuentro internacional más importante sobre innovación urbana que se celebra en Barcelona del 4 al 6 de noviembre en el recinto de Gran Vía de Fira.

Su participación en el congreso ha permitido poner en común con otras ciudades europeas políticas sobre la innovación y la sostenibilidad. En particular, el caso de Sagunt se ha expuesto en una mesa redonda que ha abordado la movilidad más allá del vehículo privado y el transporte sostenible e inteligente.

El espacio, concebido con materiales sostenibles, pantallas interactivas y zonas abiertas, invita al diálogo y la colaboración entre administraciones, clientes y profesionales del sector.

Dario Moreno y Toni Iborra durante el Congreso

Mesa redonda

"La gigafactoría de PowerCo supone un impulso transformador para nuestra ciudad que estamos apoyando desde el Ayuntamiento, junto con nuestra industria y nuestra sociedad civil. La movilidad es uno de los principales retos y tiene que ser el ADN de cualquier futuro desarrollo urbano. Una cuestión que debemos abordar con la mente abierta y sin miedo al cambio, teniendo como ejes de futuro la electromovilidad, la reindustrialización y la intermodalidad", afirma Moreno.

El alcalde declara que su participación en este congreso es importante ya que ha ido para "para conocer las soluciones urbanas inteligentes a los problemas diarios de la ciudadanía.También para compartir "cómo estamos haciendo de nuestro municipio un lugar más accesible, sostenible y participativo a través de la innovación y la tecnología".

Moreno ha participado en estas sesiones de mesa redonda junto con representantes de Manchester, Cracovia, Dinamarca y Turín, entre otros.

Importancia del Evento

Desde 2011, el Smart City Expo World Congress se ha consolidado como el evento más importante e influyente del mundo en el ámbito de las ciudades y la innovación urbana. Celebrado anualmente en Barcelona, reúne a un potente ecosistema de líderes de empresas globales, gobiernos y organizaciones estratégicas que impulsan un cambio real.

TEMAS

