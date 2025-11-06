Subcampeona de España de Boxeo: “Esto es simplemente el comienzo"

El Ayuntamiento de Sagunt reconoce a Clara López Salazar por su reciente subcampeonato de España en la categoría de peso superligero de boxeo profesional, logrado el pasado 4 de octubre en la localidad valenciana de Canals.

La deportista, que forma parte del Lord Boxing Club de Puerto de Sagunto, disputó su primera final nacional en un intenso combate a diez asaltos de dos minutos frente a la valenciana de origen rumano Ioana Fecioru. López accedió al título tras su ascenso en el ranking nacional, al tratarse de un campeonato que no contempla eliminatorias previas, sino que accede por méritos deportivos acumulados.

A pesar de que Clara López empezó con fuerza el combate, la saguntina vio cómo su rival remontaba hasta imponerse finalmente a los puntos por decisión unánime de los jueces (96-93, 96-93 y 95-94).

Acto de recepción

La recepción institucional ha tenido lugar en el salón de plenos municipal con la presencia del alcalde de Sagunt, Darío Moreno; y el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, además, la asistencia del presidente del club de boxeo, Ramón Lord y el edil Alejandro Vila.

Durante el acto, Javier Timón destacó la capacidad de la deportista para conectar con el público y emocionar encima del cuadrilátero, “Tu pundonor, tu entrega y el cómo afrontas cada combate hace que toda diferencia con las rivales desaparezca. En el boxeo la estrategia tiene también un papel muy importante y tú demuestras un increíble dominio de esta faceta”. El concejal ha terminado su intervención resaltando que para ellos Clara López “siempre será su campeona”.

Por su parte, Clara López agradeció el apoyo del club y del ayuntamiento, “esto es simplemente el comienzo y nos queda una trayectoria bastante larga, con muchas ganas y pasión”.

"Campeonato histórico"

El presidente de Lord Boxing Club, Ramón Lord, ha subrayado la importancia del logro, “es un campeonato histórico que se hacía por primera vez a 10 asaltos. La rival de nuestra boxeadora ya había disputado dos finales europeas y tiene 10 años de experiencia por lo que planteamos una estrategia determinada para el combate”. A esto ha añadido que se siente muy satisfecho con el papel demostrado por la boxeadora.