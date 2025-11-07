Arrancan las marchas contra la violencia machista en Morvedre

Estivella será el punto de partida de las Marxas Comarcals contra la Violència Masclista, una iniciativa promovida por la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre que recorrerá, de manera trimestral, distintos municipios de la comarca con el objetivo de visibilizar y reforzar el compromiso social contra la violencia de género.

La primera marcha se celebra el próximo sábado 8 de noviembre, dentro del calendario de actividades conmemorativas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La salida está prevista a las 9:30 horas desde el restaurante Els Pins de Estivella, y la llegada a Baselga se espera alrededor de las 10:00 horas, donde se celebrará un almuerzo compartido con las personas participantes. Desde la organización "se invita a llevar el almuerzo de casa para disfrutarlo en comunidad".

Estas marchas caminarán bajo el lema: "Totes les veus necessàries, tots els passos compten", instando a la participación ciudadana en los municipios del Camp de Morvedre.

Marchas trimestrales

Estas marchas, se repetirán cada tres meses en diferentes localidades del Camp de Morvedre, pretenden "crear una red comarcal de solidaridad, sensibilización y compromiso, manteniendo vivo el mensaje de rechazo a la violencia de género más allá de las fechas señaladas", apuntan desde la organización.

Desde la Coordinadora de Camp de Morvedre se hace un llamamiento a toda la ciudadanía, asociaciones, colectivos y entidades locales a sumarse a esta primera caminata simbólica, que "aspira a convertirse en un espacio de encuentro, reflexión y unión frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres", aseguran desde la entidad.