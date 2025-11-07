Un artista saguntino expone en el IVAM

El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) acoge hasta el 25 de enero de 2026 una "nueva mirada" sobre trabajos del gran Ignasi Pinazo a cargo del saguntino, Manuel Bellver. A través de imágenes fotográficas, dibujos, un video y una escultura, esta muestra reflexiona en torno al concepto de las ausencias que abordó Pinazo en su obra.

“Mis trabajos nacen de la necesidad de encontrar imágenes que identifican las pulsiones ante la observación de manifestaciones, tanto en el tema externo como en la psicología de quien observa. Trabajo con imágenes que fluyen todavía ahora y guardan aquello que había", explica Manuel Bellver.

El trabajo de Bellver dialoga con las obras de Ignasi Pinazo en las cuales el autor de Godella plasmó paisajes y escenas de un futuro hipotético y un pasado de fuga.

La exposición

Las 399 obras de Bellver conviven con las obras que componen la exposición ‘Pinazo: identitats’. La muestra "reflexiona sobre el proceso de trabajo del artista valenciano dedicado a la cuestión de las identidades, un elemento clave en el debate cultural y social de la actualidad", así lo afirma el artista.

A lo largo del año 2025 el IVAM ha presentado nuevas lecturas de la exposición ‘Pinazo: identitats’ con tres creadores contemporáneos. Ahora llega la tercera propuesta de la mano del saguntino, que dará pie a la clausura de esta serie de diálogos.

Manuel Bellver

Es artista visual y escritor. Comienza a mostrar su obra plástica a mediados de década de 1970.

Bellver explora los límites de los medios artísticos, profundizando tanto en las especificidades propias de la pintura, dibujo, fotografía, cine, poesía visual e intervenciones en medios naturales, como en los mecanismos de hibridación.

Su obra ha sido reconocida con prestigiosos premios y difundida por medio de las ediciones de todos sus poemarios, "otorga un papel prominente a la dimensión virtual de aquello que se experimenta como intuición, como desaparición o como aparición desplazada en el espacio y en el tiempo", según afirma el artista.