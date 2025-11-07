Más de cien amantes de la meteorología se reunirán en Algar

Algar de Palància acogerá este sábado 8 de noviembre la Trobada de Tardor d'AVAMET, la Asociación Valenciana de Meteorología que integran tanto especialistas como aficionados que cuentan con pluviómetros en sus casas. Es la primera vez en 15 años que una localidad de la comarca acoge una actividad de estas características, después de tres años intentando que se hiciera en Algar.

El acto contará con ponencias de expertos. Primero será el turno de una «Breu ressenya històrica d’Algar amb referència a la problemàtica secular de les seues aigues», ofrecida por Josep Catalunya, el cronista oficial de Algar de Palància. Luego, el ingeniero Ramiro Martínez Costa abordará «La planificación hidrológica referida a la Cuenca el Río Palància».

Tanto el ayuntamiento como la Comunidad de Regantes de la Mercé se han implicado en atraer este encuentro que se prolongará durante todo el día e incluirá una visita al Embalse de Algar de Palància.

En ediciones anteriores, el evento ha contado con más de medio centenar de participantes y se ha centrado en la gestión del territorio y la prevención de riesgos ante fenómenos meteorológicos extremos. Pero ahora se espera a más de cien personas.

A las 9:00 horas será la llegada y media hora más tarde tendrá lugar un almuerzo para socios y acompañantes con el que coger fuerzas para toda la jornada.