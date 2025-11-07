Compromís per Sagunt: "Es el momento de reactivar la protección de la montaña de Romeu"
Solo los nacionalistas e IP intervinieron en el debate plenario previo al acuerdo para cambiar la delimitación de la cantera del Salt del Llop en el PGOU, en cumplimiento de una sentencia
La ejecución de la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Sagunt a ajustar sus planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a los límites de la cantera del Salt del Llop que explota Holcim desde hace décadas dio pie a un breve pero intenso debate plenario, en el que sendas intervenciones desde la oposición permitieron evidenciar las dos posturas políticas frente a este conflicto.
Mientras el gobierno municipal guardó silencio, pese a la apelación de la portavoz de Compromís, Maria Josep Picó, a que el concejal de Urbanismo, Javier Raro, explicara el acuerdo, la nacionalista fue la primera en tomar la palabra para recordar que se trata de un tema "muy importante", en el que su grupo ha liderado la "lucha por la protección de la montaña de Romeu".
Contra el criterio municipal
Además de explicar su abstención, porque "no podemos estar en contra de la Justicia", aunque "lamentamos que la sentencia vaya en contra del criterio de los técnicos municipales para preservar estos casi 25.000 metros cuadrados", Picó dio por buena que la defensa jurídica del consistorio acudiera hasta "la última instancia", aunque propuso incluso llevar el asunto a los tribunales europeos.
Más allá de esta batalla judicial y recogiendo una reciente referencia al respecto del alcalde de Sagunt, Darío Moreno, la portavoz de Compromís señaló que "es el momento de reactivar el expediente para la protección de la montaña de Romeu".
Revés judicial
La valencianista recordó que el ayuntamiento no ha movido ficha en este asunto desde hace dos años, cuando la Generalitat hizo una serie de requerimientos para reiniciar la tramitación. Cabe recordar que el consistorio, con el aval autonómico, ya dio luz verde a la protección de este paraje, hasta que la Justicia, a instancias de la entonces LafargeHolcim, la anuló.
Tras esta intervención fue el turno de Iniciativa Porteña, cuyo concejal y exportavoz, Manuel González, se ciñó más a la ejecución de la sentencia que se trataba en el pleno. "Me alegro de que la Justicia dé la razón a quienes mantuvimos esa posición", que resumió en que "había planos que estaban mal transcritos al PGOU, como quedaba claro para cualquiera con un mínimo de sentido común que comparara la documentación".
Dogma de fe
El segregacionista circunscribió las reticencias municipales "al dogma de fe", según el cual "Compromís, Esquerra Unida y el PSPV lo único que querían es que Lafarge cerrara la cantera, pese a que la empresa tenía razón, como finalmente se ha demostrado con la lógica de los hechos y los planos".
Además de los nacionalistas, el PP también se abstuvo, mientras que el resto de formación voto a favor del acuerdo plenario.
