La muestra de género negro abre su XVI edición en Sagunt

La Muestra de Género Negro en Sagunt Novembre Negre celebra su XVI edición con un amplio conjunto de propuestas alrededor de este género, organizadas por la Concejalía de Juventud e Infancia en colaboración con el departamento de Cultura del ayuntamiento.

Esta vez se han seleccionado siete largometrajes que se podrán ver desde hoy en el Casal Jove del Port de Sagunt: Sangre en los labios (7 de noviembre, 19 horas), La sustancia (8 de noviembre, 19 horas), Los Indeseables (14 de noviembre, 19 horas); Santosh (15 de noviembre, 19 horas), Decision to leave (21 de noviembre, 19 horas), Cuando cae el otoño (22 de noviembre, 19 horas) y Asesinato en el comité central (29 de noviembre, 19 horas). Además, el lunes 17 de noviembre, en la Casa Municipal de Cultura de Port de Sagunt, la asociación Nautilus ofrecerá la película Cayo largo.

Este año regresa el teatro el viernes 21 gracias a la colaboración con la Concejalía de Cultura. Será con 39 Escalones, un montaje de Saga Producciones que se podrá disfrutar en la Casa Municipal de Cultura de Puerto de Sagunto. Las entradas para esta representación tienen un precio de 9 € y se pueden conseguir en la web de Servientradas y en la taquilla.

Por otro lado, el 28 de noviembre a las 19 horas en el Casal Jove se ofrecerá una compilación de cortometrajes de cine negro seleccionados por “Corto España”.

Además, Novembre Negre también organiza una exposición en colaboración con el Festival del Cómic de la Comunidad Valenciana Splash. La artista Yeyei Gómez presentará su muestra de humor gráfico que se podrá visitar del 28 al 30 de noviembre en la Nave de Efectos y Repuestos en el horario del festival de cómic.

Festival de cortos

Asimismo, el domingo 23 a las 18 horas se celebrará en el salón principal del Casal Jove de Port de Sagunt el XIII Festival de Cortometrajes Novembre Negre. Se verán los cuatro mejores cortos de la presente edición y habrá una votación popular para el Premio del Público, que se entregará posteriormente. Se cerrará el evento con el visionado del Mejor corto Premio del Jurado NN25.

Cena anual

Tal y como se viene haciendo en las últimas ediciones, Novembre Negre organiza la cena anual de Carvalho el 21 de noviembre a las 21:45 horas en homenaje a Manuel Vázquez Montalbán y el personaje del detective Carvalho. El restaurante La Costanera de Port de Sagunt ofrece un menú completo basado en las recetas que aparecen en las páginas de las novelas sobre este famoso detective. Las personas que estén interesadas en asistir a esta cita gastronómica pueden reservar su plaza llamando al restaurante a partir del 7 de noviembre.

La Muestra Novembre Negre cuenta con la colaboración de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, la Concejalía de Cultura del ayuntamiento, Philip & Sam, el Festival del Cómic de la Comunidad Valenciana Splash, la asociación Nautilus, Ágora Puerto Cultural, el Instituto Valenciano de Juventud (IVAJ) y Click for Festivals, entre otros.