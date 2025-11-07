Gestión turística desde Canet que huye de la improvisación
La importancia de "mantener el relato" de la ciudad es una de las conclusiones del Congreso de Turismo Sostenible
María Badal
"Los ciudadanos no pueden ser parques temáticos”. Esta es una de las conclusiones que se destacó durante la clausura del Congreso de Turismo Sostenible - Lab de Innovación Turística que acogió la localidad.
Como ya se explicó durante el evento, una de las principales cuestiones expuestas es que "para ser un destino turístico, primero hay que ser un municipio sostenible". El primer edil de Canet señaló que, durante los dos días del evento, “hemos aprendido que existen tres grandes escenarios. El primero, el de generar interés recuperando espacios naturales o poniendo en valor nuestra historia y nuestro patrimonio. El segundo, crear nuevos focos de atracción, a través de eventos deportivos, culturales o gastronómicos, que ayuden a desestacionalizar. Y el tercero, el de gestionar la saturación turística cuando el éxito de un destino exige redistribuir flujos de visitantes".
Proyecto de regeneración
Pere Antoni expuso en el foro el proyecto de regeneración de la playa de Canet mediante un sistema de boyas que monitorizan el fondo marino y evitan que las olas se lleven la arena de la playa.
Además, al término de la cita, en su discurso de cierre, señaló que “este congreso ha demostrado que los grandes cambios no nacen de la improvisación, sino del diálogo, del trabajo conjunto y de la voluntad de mejorar cada día”.
Un relato de ciudad
Antoni García Celda, director general de Capitalidad Verde Europea, en su intervención habló sobre las ventajas de una población que ha recibido reconocimientos como 'mejor ciudad del mundo', 'mejor ciudad para jubilarse' o 'para nómadas digitales. “La consecuencia es convertir a la ciudad en un polo de atracción, pero no hay que olvidar que en esa ciudad vive gente” afirmó el director.
García Celda defendió que lo importante es “mantener el relato de ciudad, y supeditar las políticas turísticas a este relato y no al revés. Hay que ver la ciudad como relato, no solo como ciudad turística, y garantizar que sea verde, social y económicamente justa”, sin olvidar “que estas son unas acciones que tienen que quedar fuera de la confrontación política porque no son de izquierdas ni de derechas, todos coincidimos en este punto”, concluyó.
Entre las ideas que se pusieron sobre la mesa destacan “recordar que las ciudades tienen que ser sostenibles, los turistas ya vendrán, y tendrán que ser parte de esa sostenibilidad”; insistir en que la “masificación es contraria a la sostenibilidad”, y sobre todo, que “si el turismo da más problemas que beneficios, al final será más negativo que positivo”.
Optimismo
Sin embargo, las conclusiones fueron más optimistas "el turismo seguirá siendo uno de los motores económicos de España, y las distintas experiencias presentadas en el congreso reflejan que hay muchas ideas que se pueden aplicar y que están dando excelentes resultados" afirman desde la organización.
