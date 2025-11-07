Sagunt manifiesta su compromiso contra la violencia machista

El Ayuntamiento de Sagunt aprobó en el pleno de esta semana una moción con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la que el consistorio manifiesta su compromiso firme con la igualdad y la erradicación de la violencia machista.

La propuesta, defendida por la concejala María Rubio, fue presentada conjuntamente por los grupos PSOE-PSPV, Iniciativa Porteña, Compromís per Sagunt y EU-Podem, y contó con el apoyo también del PP, mientras que Vox votó en contra.

La concejala durante la presentación. / Ayuntamiento de Sagunt

Lucha activa

En el texto aprobado, el consistorio subraya que "la erradicación de la violencia contra las mujeres es una tarea que interpela a toda la sociedad" y llama a "transformar las estructuras que perpetúan el machismo y la desigualdad". Además, la moción advierte de la necesidad de una "lucha activa frente a los discursos negacionistas".

El documento recuerda que, desde 2003, 1.332 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas, y que en lo que va de 2025 ya se contabilizan 37 víctimas mortales. A ello se suman 65 menores asesinados desde 2013 en casos de violencia vicaria. "Con la violencia vicaria los hijos e hijas son utilizados como instrumentos de sufrimiento", recoge la moción.

Violencias invisibles

Asimismo, el texto denuncia las "violencias cotidianas invisibles y silenciadas", como la violencia económica o la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, e incorpora nuevas formas de agresión, como la violencia digital, el acoso en redes o el uso de la sumisión química, "una práctica deplorable que convierte a las víctimas en objetos sin voluntad para ser violentadas impunemente", afirman en la moción.

El ayuntamiento se compromete a reforzar los recursos y la coordinación institucional para combatir la violencia de género y a garantizar que las víctimas reciban "el apoyo integral que necesitan para superar la violencia sufrida", aseguran. Finalmente, el pleno insta a todas las administraciones competentes a "redoblar esfuerzos" para acabar con la violencia machista y asegurar "la libertad y la seguridad de todas las mujeres".