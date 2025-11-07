Apoyo unánime a los 75 años del histórico BM Puerto Sagunto

El Club Balonmano Puerto Sagunto cumple 75 años con una amplía programación que celebrará a lo largo de 2026 para toda la población. Se trata de la tercera entidad de esta disciplina en modalidad masculina más antigua de España, solo por detrás del BM Granollers y la Sociedad Deportiva Teucro de Pontevedra. De hecho, estos tres equipos son los únicos clubes activos actualmente que fundaron la primera liga de la División de Honor Masculina Española en 1959.

Estos y otros datos se pusieron de relevo en el último pleno del Ayuntamiento de Sagunt, donde se aprobó por unanimidad felicitar al club por esa efemérides, que se cumple el próximo año. La moción no entendió de colores políticos y fue propuesta por PSPV- PSOE, PP, IP, VOX y EU-Unides Podem.

El presidente de la entidad, Carlos Argente, fue el encargado de presentar la iniciativa.

Dos categorías Históricas

Tal y como se especifica en la moción, este BM Puerto Sagunto es la única entidad deportiva que existe en la actualidad de las que fundaron la División de Honor B en España durante la temporada 1994-1995, conocida hoy en día con el título División de Honor Plata. De este modo, se convierte en el único que ha sido partícipe en la creación de las dos categorías más importantes a escala nacional del balonmano masculino.

Cuarenta años después de alcanzar el primer puesto de la División de Honor B en la temporada 2009-2010, el club retornó a la máxima categoría nacional de este deporte.

Ahora, ante sus 75 años, la entidad ha creado un comité organizador de las celebraciones "polivalente y plural, en el que se integran directivos, exdirectivos, exjugadores, así como aficionados y aficionadas”, como explican desde la entidad.

Llamamiento a la ciudadanía

El club hace también un llamamiento a toda la ciudadanía para que participen en la programación que están preparando: “Reivindicamos que somos mucho más que un club deportivo de balonmano. Desde el inicio de nuestra historia, estamos vinculados con nuestro pueblo. Hemos tenido jugadores de varias generaciones familiares, tenemos relaciones amigables con clubes de otros deportes, hemos realizado conferencias y charlas para el conjunto de la población a través de organizaciones culturales, realizamos celebraciones con mucha participación ciudadana, hemos colaborado con muchas comisiones falleras, realizamos visitas anuales al hospital. En definitiva, somos un agente vertebrador del municipio y hacemos pueblo”.