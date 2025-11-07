Nuevo revés judicial a Sagunt con la cantera de Romeu

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana se ha vuelto a posicionar a favor de Holcim en la disputa que mantienen la cementera y el Ayuntamiento de Sagunt en torno a los límites de la cantera del Salt del Llop en plena montaña de Romeu.

Si en el pleno de este jueves, el consistorio ejecutó un fallo anterior que daba la razón a la empresa en torno a los errores en la delimitaciòn de la zona extractiva que viene recogida en Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la antigua Lafarge o Asland esgrime ahora un fallo posterior que anula la ejecución subsidiaria y la liquidación de 9,3 millones de euros que el gobierno municipal, con el aval del propio TSJ, impuso a la multinacional por rebasar en cerca de 23.000 metros cuadrados los límites de la cantera.

Holcim explica que esa sentencia todavía no es firme y que el ayuntamiento la ha recurrido en casación al Tribunal Supremo, aunque celebra que «los tribunales hayan reconocido que teníamos razón desde el principio y que la explotación de las dos pequeñas zonas sobre las que había discrepancias es correcta y está amparada por las necesarias licencias».

Tolerancia extractiva

Estos pronunciamientos, «como hemos defendido en todo momento», según añaden desde la compañía, también confirman que «ambas superficies tienen la consideración de tolerancia extractiva y se encuentran dentro del perímetro autorizado de la cantera del Salt del Llop».

Discrepancias en el perímetro ed la cantera. / Levante-EMV

Pese a mantener cierta cautela hasta que el Supremo resuelva el último recurso del Ayuntamiento de Sagunt, la cementera sostiene que la sentencia que en junio del año pasado dictaminó que el PGOU no recogía la extensión completa de la zona extractiva «deja sin base legal» la liquidación de 9,3 millones de euros girada a Holcim en 2021 por parte del consistorio en concepto de ejecución subsidiaria para la restauración de la legalidad urbanística en ambas superficies, para restituirlas a su estado original.

Relleno de tierra

Concretamente, estos trabajos consistían en la reposición del terreno excavado, el vallado cinegético del límite de la parcela, el relleno de tierra vegetal y la plantación de arbolado y especies arbustivas autóctonas, según se explicó en su momento desde el ayuntamiento.

Según Holcim, esta liquidación, que se giró a raíz de la determinación de que la compañía había cometido una infracción muy grave, «obviaba que se trataba de una cantera en explotación, debidamente autorizada y que la empresa había actuado dentro de los límites permitidos por la administración autonómica». Por contra, la tesis que todavía a día de hoy defienden los técnicos de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Sagunt es que cementera había rebasado la delimitación establecida en los planos del PGOU.

Conexión

Así y aunque ambos procedimientos han seguido líneas paralelas y expedientes administrativos separados, la multinacional explica que «comparten un origen común y están intrínsecamente conectados».