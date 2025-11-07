Tensión y protesta vecinal en el pleno de Sagunt

El eco de las quejas vecinales se impuso a la rutina institucional en el pleno de Sagunt. Integrantes de la asociación de Ciutat Vella rompieron el silencio para denunciar "los continuos cortes de tráfico sin avisar", el deterioro de sus calles y exigir un cambio en la gestión. "No pedimos privilegios, solo derechos mínimos", afirmó Gema Martín, en nombre de un colectivo que acudió con distintas pancartas.

Una de sus denuncias fue el mal estado del mobiliario urbano y la falta de limpieza en el barrio, además de los repentinos cierres de calles que les impiden entrar y salir de sus casas. Afirman que estos cortes suponen "un peligro para la seguridad de los vecinos y sus visitantes", ya que la mayoría de las veces "no ofrecen alternativas para restablecer la circulación desde otros puntos", aseguró Martín.

Exigencias vecinales

Ante esto, exigieron medidas ya que “llevamos muchos años sin una solución definitiva", afirmó la portavoz, añadiendo que "las calles están muy sucias, necesitamos un replanteamiento de la gestión”.

La protesta se hizo visible cuando los vecinos sostuvieron carteles con frases como "Som un barri obert que sempre està tancat" o "Volem entrar en casa i no demanar permís", además de dos pancartas con los calendarios de octubre y agosto de 2025. En estas últimas se podían ver claramente los días en los que sus calles estuvieron cortadas sin previo aviso y cómo en agosto las calles estuvieron cerradas al tráfico la mayoría del mes.

Protesta de los vecinos de Ciutat Vella. / Daniel Tortajada

Respuesta del alcalde

Ante las críticas, el alcalde Darío Moreno asumió la responsabilidad y anunció cambios en el servicio de recogida de residuos. “A partir de enero contaremos con maquinaria mejorada y más trabajadores para reforzar el servicio de recogida de residuos”, aseguró. Añadió que asume la crítica sobre la problemática de los cortes y que ya habían avisado del previsto este fin de semana. También indicó que están trabajando por trasladar un concierto de la Lira Saguntina a la Glorieta para evitar molestias en Ciutat Vella.

Las palabras del primer edil intentaron rebajar la tensión aunque algunos vecinos se mostraron luego escépticos hasta ver que lo anunciado se cumple.