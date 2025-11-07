'La Viti' reivindica a lo grande el pasado enológico de Sagunt en su 150 aniversario

La Sociedad Viti-vinícola saguntina reivindicó por todo lo alto en su 150 aniversario ese pasado enológico de la ciudad que la llevó a ser referente a nivel nacional e internacional.

Ante autoridades municipales y representantes de numerosas asociaciones, esos lazos con el vino se pusieron de relieve al evidenciar el origen saguntino de la insigne bodega Marqués de Cáceres, un detalle que muchos asistentes confesaron desconocer. Lo hizo además a lo grande, de la mano de su presidenta, Cristina Forner, del propio poseedor de ese título nobiliario, Juan Noguera, así como de Joan C. Martín, enólogo, escritor y director de Aula Vinícola.

Además de recordar que su abuelo Felipe puso en Sagunt los cimientos de una empresa que ahora exporta el 50% de su producción a 140 países, Cristina Forner animó a que 'La Viti' "se mueva mucho más" y su actividad "sea cada vez mayor". "Quien pierde sus origenes lo pierde todo y aquí tenemos un patrimonio", dijo animando a cuidar ese legado.

Autoridades e invitados junto al presidente de la sociedad. / Daniel Tortajada

También el marqués aseguró estar encantado de compartir un evento tan especial y se deshizo en palabras tanto hacia la actual presidenta de la bodega que lleva a su nombre como a su padre, Vicente Forner.

El enólogo Joan C. Martín no pudo ocultar su emoción en varios momentos y recordó el esfuerzo del Centre d’Estudis del Camp de Morvedre por rescatar ese pasado enológico en uno de los números de su revista Braçal. Además, como socio de ‘la Viti’, instó a preservar "la herencia" dejada por Forner y otros empresarios del vino.

Referente durante años

Estos últimos forjaron la historia de una entidad que, según explicó su presidente Antonio Bru, fue todo un referente durante años tanto a nivel económico como social y cultural. Entre sus logros, destacó la creación de un laboratorio que se convirtió en la primera escuela etnológica de España, sin olvidar que nació en ella el sindicato de riegos y que "en esos años felices" se llegó a tener una variedad de uva autóctona, 'Morvedre'. "No era la mejor pero se usaba para hacer aguardiente y fue capaz de competir", aseguró recordando que la huella de Sagunt se vio en la Exposición Universal de Filadelfia y también en la de París.

También recordó su imponente biblioteca, su periódico quincenal que llegó a tener 80 suscriptores, esa apuesta por los avances que le permitió contar con el primer teléfono de la población y ese gusto por lo lúdico que le hizo tanto impulsar la 'plantà' de la primera falla en el núcleo histórico de Sagunt como contar con una sala de 'bacarrá'.

La presidenta de la bodega Marqués de Cáceres recibió una placa conmemorativa. / Daniel Tortajada

Aunque la plaga de la filoxera llevó a sustituir las vides por naranjos, la sociedad se ha mantenido durante décadas en el corazón de la ciudad, dejando espacio tanto para el ocio como para la cultura. "Hemos perdido socios, pero estamos ganando otros e intentando reinventarnos. Sagunto necesita 'La Viti' y 'La Viti', al pueblo", dejó claro su presidente sin olvidarse de citar a Fausto Llopis Caruana y Vicente Vayà por haber recogido por escrito parte de la historia de la sociedad.

Resiliencia

El alcalde, Darío Moreno, apeló a la misma resiliencia y capacidad de reinvención mostrada por la ciudad a lo largo de todo siglo XX para animar a demostrarla en la entidad. "Ser socio de 'La Viti' es un acto de amor al municipio, aportar en positivo. Es algo que tenemos que cuidar entre todos y todas", dijo en presencia de la concejala de Cultura, Ana María Quesada y dos exalcaldes, el vicepresidente de Les Corts, Alfredo Castelló y Sergio Muniesa.

"'La Viti' ha sido pasado, pero quiere seguir siendo presente y futuro", recalcó antes de que la música de Locomotora Jazz Band animara una velada que también contó con una cata ofrecida por los herederos de esa ‘Vinícola Forner' que ahora han vuelto a retomar sus lazos con Sagunt gracias a esta histórica entidad.