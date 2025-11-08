No a que el "inmovilismo" agrave el problema de la vivienda en Sagunt

La Plataforma per l'Habitatge de Sagunt volvió al último pleno municipal, tras más de un año sin respuestas a la petición de reclamar la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado como vía para poner fin al aumento de precios; una medida que acordó solicitar el consistorio en junio de 2024 pero que depende de la Generalitat.

Esta declaración, aprobada en pleno a instancias de EU-Unides Podem, supone dejar claro que Sagunt es un área geográfica donde la vivienda es inaccesible para la población local debido a la oferta insuficiente y los altos precios. Pero la Conselleria no mueve ficha y, como alertan desde el colectivo, la situación está lejos de mejorar.

Un año de silencio

Desde la plataforma lamentaron la falta de respuestas después de haberse reunido en múltiples ocasiones con el alcalde, Darío Moreno y la concejala, Nuria Carbó para pedirles que "hagan presión en este asunto".

Aseguraron que "la realidad en la calle" es "de alquileres desorbitados, familias pagando la mitad de su sueldo en vivienda, jóvenes que no pueden emanciparse, personas mayores con medo a no poder renovar su contrato y vecinos y vecinas que se van de Sagunt porque no pueden permitírselo", afirmó una de sus representantes.

"Es una emergencia social"

"Sagunt no puede quedarse esperando indefinidamente a que el problema se solucione", afirmó la portavoz de la plataforma. "Sabemos que la situación no hace más que agravarse, lo demuestran los testimonios de muchos vecinos y vecinas de la ciudad", declaró la portavoz añadiendo que "esto no es una sensación, es una emergencia social".

Además, buscan saber qué medidas concretas en materia de vivienda están previstas dentro de la partida de más de 4 millones de euros destinada a la vivienda, en los presupuestos municipales aprobados en los recientemente para 2026.

"La vivienda es un derecho, no un privilegio, y no podemos permitir que el inmovilismo administrativo agrave aún más la problemática", concluyen desde la plataforma.

Según el informe oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la misma vivienda de 100 metros cuadrados que hace cinco años costaba menos de 82.000 euros en Sagunt, hoy costaría más de 135.00 euros.

Respuesta del alcalde

El alcalde, Darío Moreno, recogió las peticiones y aseguró que se está trabajando para "promover el acceso a la vivienda digna y la creación de nuevas promociones de vivienda social, tanto pública como de iniciativa privada". Afirmó que "uno de nuestros compromisos es que se garantice el cumplimiento efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada".

Desde el colectivo insistieron en que esperan el compromiso del gobierno y una actuación decidida en defensa de una vivienda digna en el municipio.