Un culturista de Gilet se clasifica para el Mundial de Los Ángeles

El culturista de Gilet, Marcos Robles, brilló en el reciente Campeonato de Culturismo Natural y continúa cosechando éxitos en este mundo deportivo, "firmando un mes histórico para su trayectoria deportiva", según afirman desde su equipo.

El pasado fin de semana, el deportista viajó hasta la ciudad bávara de Wolfratshausen para participar en el Campeonato de Alemania, donde volvió a destacar al proclamarse campeón amateur en la categoría Bodybuilding Lightweight para competidores de peso ligero (entre 70 y 80 Kg). Este nuevo triunfo le otorgó una segunda tarjeta profesional, "un logro del que muy pocos culturistas naturales pueden presumir", asegura el equipo.

Marcos Robles en el Campeonato de Alemania / Levante-EMV

Compitió en más categorías

Tras el triunfo en Bodybuilding Lightweight, no se conformó y el atleta del Camp de Morvedre decidió dar un paso más y competir en la categoría profesional del mismo evento, Iron Valhalla Pro, donde consiguió una meritoria medalla de bronce, resultado que "consolida a Robles como uno de los estandartes actuales del culturismo natural español", afirman.

Robles asegura que "todo el sacrificio con la dieta y el deporte valen la pena", ya que estos campeonatos conllevan una preparación exhaustiva y requieren de mucha disciplina.

Carnet profesional

A mediados de mes, Robles se proclamó campeón de España amateur, en el campeonato celebrado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en la categoría Classic Physique Short, categoría de baja estatura, disciplina de culturismo que se enfoca en la simetría, proporciones clásicas y estética muscular. Este resultado le permitió obtener el carnet profesional (PRO), un hito reservado únicamente a los mejores competidores del país.

Marcos empezó a entrenar a los 16 años y en tan solo 8 ha sido capaz de llegar al Campeonato del Mundo. Además, aparte de ser culturista en la actualidad, es nutricionista y tiene la titulación de entrenador personal europeo.

Marcos Robles en el Campeonato de España / Levante-EMV

Próximos retos

A sus 25 años, el próximo gran reto del giletano será el Campeonato del Mundo de Culturismo Natural, que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre en el Centinela Valley Center for the Arts en Los Ángeles (Estados Unidos), donde representará a España frente a los mejores competidores del panorama internacional.

Esta competición reúne a atletas profesionales y amateurs de todo el mundo en busca del título de Campeón Mundial. La competencia está organizada por la Federación Mundial de Culturismo Natural (WNBF).