Sagunt reclama al Ministerio que subsane las deficiencias en las obras del Castillo

La falta de noticias del Ministerio de Cultura respecto a cuándo y cómo va a resolver las deficiencias detectadas en las obras del Castillo de Sagunt que acabó hace unos meses han llevado al ayuntamiento a pronunciarse. De forma prácticamente unánime y con solo la abstención de Iniciativa Porteña, el pleno acordó este jueves demandar al gobierno central que finalice esa intervención "conforme al proyecto aprobado en el consistorio", es decir, que garantice la accesibilidad de los nuevos caminos creados con grava e incluso diferencias de alturas salvadas con escalones, entre otras medidas.

La iniciativa fue propuesta por Compromís después de que las obras se dieran por finalizadas este abril y, tras las quejas municipales y autonómicas, solo se hiciera una pequeña intervención que no llegó atajar los principales problemas detectados, como ha podido saber Levante-EMV.

Esa reacción no se produjo, sin embargo, cuando en diciembre de 2024 el ayuntamiento emitió unos informes contrarios al modo en que se estaban realizando los trabajos. Entonces, las técnicas del área municipal de Patrimonio alertaron en su informe de seguimiento de las obras de su ‘inadecuación respecto a la licencia concedida". Así se recoge en el texto de la propuesta defendida en el pleno por la portavoz nacionalista Maria Josep Picó, al tiempo en que echaba de menos que el consistorio no hubiera dado "un golpe encima de la mesa".

La concejala de Patrimonio, Natalia Antonino, resaltó la "implicación, el rigor técnico y la colaboración" mostrada por esas profesionales del departamento "para garantizar esa protección" y garantizó el apoyo del PSPV-PSOE a la moción, aunque dejando claro que el ayuntamiento ya había pedido al Ministerio que resuelva las deficiencias detectadas.

La nueva petición del consistorio supondrá, en la práctica, que el Ministerio impulse otra intervención en el monumento con tal de hacer accesibles los caminos. La razón es que en su día dio el visto bueno "a las alteraciones que se hicieron respecto al proyecto inicial" y la ejecución realizada, según remarcó el alcalde, Darío Moreno, precisando que ahora ese departamento estatal "está pensando cómo dar una solución". El socialista también lamentó que fuera "a posteriori" y una vez acabada la obra cuando el Ministerio dijera entender el descontento municipal a la vista de que "los criterios de accesibilidad son absolutamente insuficientes".

Otras demandas

En el texto también se acordó demandar que se redacte de forma urgente otro Plan director, tal y como se aseguró tener previsto en la programación del Ministerio de Cultura para los años 2025-2026, y que se active una comisión interadministrativa, integrada también por la Conselleria y el consistorio; una última solicitud que, según precisó Antonino, "el ayuntamiento lleva pidiendo desde el primer día". De hecho, aunque ese grupo de trabajo llegó a empezó a operar, como llevaba años demandando el consistorio, con la pandemia todo se fue al traste.