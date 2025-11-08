El Malecón, contra todo pronóstico

El pasado miércoles 5 de noviembre, el periodista Rafa Herrero publicó una reseña en Levante-EMV sobre la situación jurídica en que se encuentra parte de la fachada marítima de nuestro pueblo y, como no podía ser de otra forma, entró de lleno en el contencioso de El Malecón. Y la situación jurídica está clarísima, El Malecón es una concesión a la Compañía Minera de Sierra Menera (CMSM) dentro del dominio público que está caducada y cuando se declare su caducidad, que debería haberse hecho hace casi 40 años, se han terminado todos los derechos sobre el mismo, tanto de la Compañía Minera como la de terceros que hayan podido conveniar con ella.

Rafa Herrero hace una referencia a una sentencia sobre el tema de la propiedad en estos términos "la Audiencia Provincial de Valencia reconoció, contra todo pronóstico, la propiedad privada de estos terrenos". La sentencia, contrariamente a la lectura que interesadamente hizo la promotora inmobiliaria que compró los derechos a la CMSM y que el Ayuntamiento dio por buena, dice exactamente lo que he reflejado en el punto anterior, la sentencia dice lo que era de esperar.

Pantalán

Pero quien mejor arroja luz sobre esta cuestión es el consejo de administración del Puerto Autónomo de Valencia, del que depende el de Sagunto. En enero de 1974 por Orden Ministerial se autoriza a la CMSM la construcción y explotación de las obras comprendidas en el “Proyecto de Pantalán” para cargadero de minerales.

Vista del Malecón de Menera del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

El 1 de marzo de 1990 ese consejo de administración acordó declarar caducada la concesión otorgada a la CMSM en 1974 y la reversión al Puerto Autónomo de sus terrenos, obras e instalaciones. La caducidad se basa el la disolución de la sociedad que en esos momentos estaba ya en trámite de liquidación. La CMSM fue declarada en situación de disolución y liquidación el 29 de septiembre de 1987.

Menos de tres años

El Ministerio, a través del Puerto Autónomo, tardó menos de tres años en declarar la caducidad de la concesión por encontrarse la concesionaria en liquidación y revertir terrenos e instalaciones de nuevo al Estado. Sin embargo, 35 años más tarde sigue sin declarar la caducidad sobre los terrenos de El Malecón con lo que acabaría con cualquier movimiento especulativo sobre tan jugoso terreno. Como señala en el artículo Rafa Herrero, la inmobiliaria Promotora Saguntina, reclamó su expropiación al Ayuntamiento por más de 100 millones de euros. Saquen las conclusiones que consideren oportunas.

Pasividad municipal

Pero lo más incomprensible es la pasividad del gobierno municipal que está a verlas venir en este asunto, sin tomar la iniciativa, sobre un terreno privilegiado que es de todos y tan necesario como espacio verde para nuestro pueblo que ha perdido la cubierta vegetal por los cuatro costados.