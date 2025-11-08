Una joven del Port de Sagunt recoge los frutos a otro año de ensueño
El ayuntamiento recibe a la campeona de España de halterofilia en la categoría sub-15, Alicia Munuera
María Badal
La halterófila de Port de Sagunt, Alicia Munuera, ha visitado este viernes el Ayuntamiento de Sagunt, donde ha sido recibida por su oro en el campeonato de España de halterofilia Sub-15, conseguido en Cullera el día 4 de octubre. La atleta local levantó 59 y 65 kg en el movimiento de arrancada y 79 y 86 en el de dos tiempos.
La levantadora del Club Valencia de Halterofilia, participó en la categoría de más de 69 kg y, además de su logro personal, contribuyó decisivamente al triunfo por equipos de la federación valenciana.
Se proclamó campeona con un total olímpico de 151 kg y, además, contribuyó "de manera determinante" según afirman desde el club, a que la federación valenciana se impusiera por equipos con un total de 492,77 puntos.
Recepción
El alcalde, Darío Moreno, y el concejal, Javier Timón, han reconocido a la deportista su esfuerzo y le han dado la enhorabuena por este logro que, en palabras del edil de Deportes, “refuerza el excelente momento que vive la halterofilia valenciana impulsada por una nueva generación joven y talentosa”.
“Más allá del talento y de los logros, contar con esos valores de agradecimiento a tu entorno es fundamental. Si se aúna talento, esfuerzo, sacrificio y trabajo, esa combinación hace que se puedan alcanzar logros deportivos, pero la excelencia deportiva necesita de más elementos, y entre ellos están los entrenadores y también la familia. Todo ello forma parte de ese entrenamiento invisible, de esa parte que no se ve en la competición”, ha señalado Timón.
"Un sueño hecho realidad"
“Ha sido un año lleno de competiciones, esfuerzo y muchas emociones, pero también de grandes aprendizajes y recompensas. Culminar la temporada con el oro en el campeonato de España Sub-15 es un sueño hecho realidad, fruto de muchas horas de trabajo, constancia y pasión”, ha relatado la deportista. Munuera ha querido agradecer el apoyo al Consistorio, a sus entrenadores, Miguel Ángel Monge y Manuel Egea, y a su familia, quienes la han acompañado en la cita.
