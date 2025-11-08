El riesgo de rotura del cordón litoral obliga a llevar arena del puerto de Sagunt al Grau Vell

Mientras las playas del norte de Sagunt y Canet d'en Berenguer cuentan las semanas que faltan para recibir los más de 1,2 millones de metros cúbicos de arena para dar un paso decisivo en su regeneración y la Demarcación de Costas de València tramita el permiso para aprovechar la media anual de 10.000 metros cúbicos de sedimentos sobrantes del Puerto Siles, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha desvelado sus planes para reutilizar 250.000 metros cúbicos de material que hasta el momento no estaban en la ecuación.

Frente a la presión de los colectivos vecinales del norte de Sagunt, el organismo presidido por Mar Chao explicó hace menos de dos meses que la calidad del material dragado del puerto comercial de Sagunt no permitía su trasvase a las playas de Almardà, Corinto, Malvarrosa y Canet, de ahí que resulte chocante que ahora proyecte el aprovechamiento de esta arena para regenerar el tramo sur de la playa del Grau Vell, según recoge el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Tramo de 1,2 kilómetros

Según se desprende de esta documentación, la novedad se encuentra en el más reciente informe de caracterización de estos materiales, que la APV puso en conocimiento de Costas y este organismo estatal los consideró lo suficientemente aptos para su aporte a la regeneración del litoral que se encuentra al norte del último espigón de la playa de Puçol y al sur de las instalaciones portuarias. Sobre este segmento de 3,3 kilómetros, la Demarcación de Costas ha determinado que la arena se deposite en el tramo de 1,2 kilómetros más al sur.

Playa al sur del Grau Vell, junto al Marjal dels Moros / Daniel Tortajada

Esta zona, según se remarca en el expediente, sufre "importantes problemas de erosión", que se manifiestan en un ancho de la playa que se ha reducido "a una franja de 15 metros, que es lo que ahora separa la orilla del mar del espacio protegido del Marjal dels Moros". Esta separación "es insuficiente para responder a los temporales ordinarios", lo que aumenta el "riesgo de que se produzca la rotura del cordón litoral que separa el marjal del mar", lo que "conllevaría una afección directa al funcionamiento del ecosistema y, por lo tanto, supondría un impacto sobre el espacio protegido".

Recirculaciones insuficientes

Esta situación, que no es nueva, se ha combatido desde Costas con recirculaciones periódicas desde el espigón norte de la playa de Puçol, "habiendo movilizado en los últimos 11 años en el torno de 80.000 metros cúbicos de material". Sin embargo, estas maniobras "tienen una vida útil limitada por la propia magnitud de la recirculación, por la reducida proporción de nuevo material de aportación y por el potencial erosivo del tramo".

El expediente toma como base un estudio de 2012 para señalar que "la capacidad de transporte litoral en el subtramo Marjal dels Moros es de unos 20.000 metros cúbicos al año, por lo que la capacidad de recuperar una línea de costa anterior en el tiempo no es posible sólo mediante recirculaciones y se precisa la aportación externa de sedimentos que supla las pérdidas de estos últimos años y permita generar, en un corto espacio de tiempo, una playa seca y sumergida activa, que interactúen adecuadamente con la dinámica litoral".

Anchura de 65 metros

La Demarcación de Costas de València ha estimado que, para cubrir esta necesidad, se requiere un volumen de 250.000 metros cúbicos de material dragado del puerto de Sagunt, con lo que se conseguiría una ampliación de la playa en una anchura media de 65 metros, cuatro veces más que la actual, resultando un área de regeneración de aproximadamente 78.000 metros cuadrados.

Primer gasto

Estos planes de la APV vienen acompañados de un primer desembolso de algo más de 180.000 euros, que es el presupuesto estimado para la redacción del proyecto constructivo para la regeneración de la playa del Grau Vell, así como la asistencia técnica para la tramitación ambiental de la intervención.