Sagunt acoge una peculiar exposición a partir de cuadros dañados por la dana

La Casa Capellà Pallarés que posee la Fundación Bancaja en Sagunt acoge desde este viernes hasta el 28 de noviembre una peculiar exposición titulada Es el barro el que pinta los lienzos dañados, una muestra colectiva que "invita a reflexionar sobre la huella del cambio climático y la capacidad del arte para transformar la adversidad en creación", como explican desde la organización.

Una de las claves que la hacen diferente es que esta exposición forma parte del proyecto de investigación Bio-Re-St-Art, desarrollado por la Universitat Politècnica de València (UPV) con el apoyo de la Fundación Bancaja y de la empresa Totenart, afectada por la dana que asoló la provincia en octubre de 2024.

La propuesta reúne más de 60 artistas de instituciones nacionales e internacionales, cuyas obras parten de un mismo punto: lienzos redondos deteriorados por el barro y la humedad, que han sido intervenidos mediante collage, pintura, transferencias y técnicas gráficas. Estas piezas, todas en tonos marrones, "evocan la devastación que deja tras de sí una catástrofe natural y, al mismo tiempo, simbolizan la resiliencia social y la reconstrucción colectiva frente al daño" como afirman los autores.

Una exposición sobre lienzos dañados por la dana en Sagunt pone el foco sobre el cambio climático / Daniel Tortajada

Recorrido y artistas

El recorrido expositivo, instalado en la Sala Michavila del edificio, permite "adentrarse en un diálogo visual sobre la fragilidad de los ecosistemas y los efectos extremos de la climatología actual". Según sus responsables, el proyecto busca “fomentar la conciencia y la previsión ante los riesgos derivados del cambio climático, conectando innovación, comunidad y sostenibilidad".

La exposición está liderada por la investigadora Ana Tomás, en coordinación con Rossi Aguilar, Isabel Tristán y Nuria Beneyto, y se enmarca bajo el lema “Lienzos dañados y resiliencia social”. La propuesta reflexiona sobre la vulnerabilidad y la capacidad humana para recomponerse, integrando arte, ciencia y compromiso ecológico.

Entre los artistas participantes en esta muestra con venta a favor de los afectados por la dana 2024 figuran nombres como Chele Esteve, Alberto Biesok, Palito Dominguín, Salvador Mascarell, María José Esteve o Víctor Pulido, junto a creadores internacionales procedentes de universidades de Turquía, Portugal, Brasil o México.

Proyecto Bio-Re-St-Art

El proyecto Bio-Re-St-Art, financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universitat Politènica de València UPV y apoyado por los fondos europeos NextGenerationEU, desarrolla soportes artísticos sostenibles elaborados con biorresiduos, bioplásticos y materiales reciclados.

Su acrónimo combina los conceptos de biología, reciclaje, reinicio y arte, y "busca consolidar un modelo de colaboración entre artistas y científicos frente a desafíos globales como la contaminación o la crisis climática", afirman desde la UPV.

La muestra, que se inauguró este viernes en presencia del presidente de la Fundación Bancaja en Sagunt, Alfons Muñoz, puede visitarse hasta el 28 de noviembre de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas.

Además de la serie expuesta en Sagunt, el proyecto incluye otras siete colecciones experimentales creadas con papel de fibras naturales, residuos de caqui, cristal o lona reutilizada, entre otros materiales.

Con esta propuesta, Sagunt se convierte una vez más en un punto de encuentro entre "arte, ciencia y conciencia ambiental, dando voz a una creación que, surge del barro para recordar la urgencia de cuidar el planeta", según la organización de la exposición.