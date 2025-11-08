Unanimidad desde Sagunt para reclamar mejoras en la atención al cáncer de mama

El Ayuntamiento de Sagunt acordó por unanimidad instar a la Conselleria de Sanidad a actualizar y publicar periódicamente los indicadores del programa de prevención del cáncer de mama, desglosados por departamento de salud y accesibles en el portal de transparencia de la Generalitat Valenciana. La proposición fue llevada al pleno por el grupo socialista y defendida por María José Carrera.

Los concejales también dieron luz verde a instar al Consell a garantizar que cualquier actividad externalizada dentro del programa de prevención cumpla los estándares de calidad, trazabilidad y acreditación profesional establecidos por la normativa europea y estatal, asegurando la supervisión y el control por parte de los servicios públicos de radiodiagnóstico de la Conselleria de Sanidad.

Exigencias de la moción

La moción exige que se revisen y homogeneicen los tiempos clínicos entre la invitación, la realización de la prueba inicial y la complementaria, el diagnóstico y el inicio del tratamiento, estableciendo objetivos de mejora continua y auditorías periódicas de cumplimiento, además de publicar periódicamente esos indicadores.

Por otro lado, insta a la Conselleria de Sanidad a "reforzar los recursos humanos de las Unidades de Cáncer de Mama, garantizando como mínimo dos técnicos o técnicas especialistas en radiodiagnóstico por unidad en patología mamaria, para asegurar la calidad en las lecturas".

La propuesta también reclama que se actualice el sistema de invitación y comunicación con las mujeres elegibles, incorporando canales digitales, recordatorios y mecanismos que mejoren la participación y permitan a las usuarias hacer seguimiento y control de sus pruebas diagnósticas.

Preocupación y desconfianza

Según se explica en la moción, "el programa de prevención y detección temprana es uno de los pilares fundamentales de la sanidad pública valenciana". Su desarrollo ha permitido salvar miles de vidas "gracias a la detección temprana y al acceso equitativo de las mujeres a pruebas diagnósticas de calidad", afirma el documento.

Los datos de 2024 "evidencian un descenso en el número de mamografías realizadas, una falta de publicación de los indicadores oficiales y un aumento de la externalización de lecturas diagnósticas a empresas privadas", asegura el texto. Esto, "junto a las crisis del programa en Andalucía, ha generado preocupación entre los profesionales y desconfianza entre la ciudadanía".

En la moción se expresa también que "resulta preocupante que, mientras la Generalitat habla de colaboración público-privada, haya hospitales donde la totalidad de las lecturas de mamografías del programa se realizan fuera del sistema público". Por ello, se afirma que la prevención del cáncer de mama "tiene que continuar siendo una política pública, con recursos públicos y bajo supervisión pública".