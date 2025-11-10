Ayuda autonómica invariable a la Fundación de Patrimonio del Port de Sagunt

La aportación de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo a la entidad que vela por el legado industrial del Port de Sagunt tendrá este 2025 el mismo importe anual que le viene concediendo periódicamente desde hace 7 años. El Consell ha autorizado un convenio de colaboración entre este departamento con la Fundación de Patrimonio Industrial y Memoria Obrera que permitirá una aportación autonómica de 60.000 euros, la misma cifra que lleva otorgándole desde al menos 2018, siendo que el presupuesto de la entidad ya rozó el año pasado los 300.000 euros.

La finalidad de este acuerdo es contribuir a la financiación de los gastos de funcionamiento, actividades y la organización de esta fundación cuyo objetivo es fomentar la protección, conservación y proyección social del patrimonio industrial en la Comunitat Valenciana y, en concreto, del Alto Horno nº 2 de la siderúrgica de Port de Sagunt, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Conservar y difundir

Esta fundación, como ha venido informando Levante-EMV, está centrada en estudiar, conservar y difundir los conocimientos, los recuerdos, los sonidos, los objetos materiales, las imágenes y cualquier otro elemento relacionado con las actividades de origen siderúrgico que han tenido lugar en Sagunt en el siglo XX.

La concesión directa de la subvención a la fundación, como apuntan desde la Conselleria, "está plenamente justificada atendida la singularidad del proyecto cultural objeto de subvención que apuesta por la resignificación del patrimonio".