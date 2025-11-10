El Club Gimnasia Sagunt brilla a nivel nacional
El conjunto infantil saguntino se cuela entre los tres mejores del país en una cita que reunió a las federaciones más potentes
María Badal
Las gimnastas del Club Gimnasia Sagunt han vuelto a subir al podio este fin de semana tras lograr la medalla de bronce en la tercera fase de la Copa Liga de Federaciones de Gimnasia Estética de Grupo, una competición de ámbito nacional que reúne a las mejores federaciones autonómicas del país.
El conjunto saguntino, formado por gimnastas de entre 10 y 12 años, firmó una destacada actuación que les permitió situarse entre los tres mejores equipos de su categoría. La cita reunió a clubes de comunidades como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y País Vasco, consolidándose como uno de los torneos más exigentes del calendario estatal.
Competición
El Club Gimnasia Sagunt, continúa demostrando su alto nivel competitivo. La entidad cuenta con una sólida estructura que abarca tres disciplinas gimnásticas —Aeróbica, Rítmica y Estética de Grupo—, además de una amplia escuela formativa que fomenta la práctica de la gimnasia entre los más pequeños y mayores.
La competición, regulada bajo las normativas de la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) y la Federación Internacional de Gimnasia Estética de Grupo (IFAGG), se desarrolla en varias fases que incluyen rondas preliminares, finales y sesiones oficiales de calentamiento.
