Iniciativa desde Compromís para ampliar el uso del valenciano en Sagunt

Compromís inicia una nueva actividad, el próximo 12 de noviembre, Fem Rogle en valencià para dar a conocer y promocionar el valenciano entre la ciudadanía de Sagunt. “Desde Compromís queremos ampliar el uso del valenciano entre la ciudadanía de Sagunt. Es por este motivo que comenzamos una nueva actividad en la cual trabajaremos en dos líneas de acción", según afirma Maria Josep Soriano, regidora del ayuntamiento e impulsora de la iniciativa.

Tendrán oportunidad de realizar estas actividades tanto las personas que no sepan nada de la lengua y quieran aprender como aquellas que busquen perfeccionar el idioma.

Cartel promocional Conversa en valencià. / Compromís Sagunt

Actividades y horarios

Los miércoles a las 17 horas será el turno de las personas que quieren iniciarse en la lengua, mediante la creación de un grupo de conversación donde harán actividades como juegos de rol, canciones y diálogos básicos, para dar a conocer el valenciano.

“Por otro lado, los jueves a las 17h, trabajaremos con las personas que ya conocen la lengua y quieren perfeccionar su uso, mediante talleres de lectura, escritura y actividades orales.”, explica Lluís Alcaide, el otro impulsor de la iniciativa.

Dónde apuntarse

La iniciativa Fem rogle en valencià, empieza su actividad el próximo miércoles 12 de noviembre a las 17 horas en la sede de Compromís de la calle Alorc 36 de Sagunt. Cómo informan desde el grupo político, quien quiera participar puede inscribirse contactando por Whatsapp al teléfono 647955473, o acudiendo directamente en la sede uno de los días que se realiza la actividad.

“Desde Compromís animamos a toda la ciudadanía de Sagunt que quiera iniciarse o mejorar en el conocimiento del valenciano a participar de nuestra actividad", concluyen los impulsores de la iniciativa, Maria Josep Soriano y Lluís Alcaide.