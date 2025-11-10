Nueva iniciativa en Sagunt para que las empresas "regalen" comercio local

Incentivar las compras en el comercio local de Sagunt de cara a los detalles navideños es el objetivo que se ha marcado la concejalía municipal de Comercio y Mercados con una nueva edición de la campaña En Navidad creamos Red. Esta iniciativa se hace de forma conjunta con la Federación Comarcal de Asociaciones de Comerciantes (FACOSA) del Camp de Morvedre y tiene como objetivo fomentar el comercio local desde las empresas de la ciudad. Podrán regalar a sus trabajadores y trabajadoras una tarjeta por valor de 25 € para gastar en el comercio de proximidad.

El plazo de las empresas para adherirse a la campaña finaliza el próximo martes 25 de noviembre. Los empleados y empleadas podrán hacer uso de la tarjeta en los comercios locales correspondientes desde el 15 de diciembre hasta el 31 de enero de 2026.

Si el 28 de febrero de 2026 queda dinero sobrante tras la contabilización de las tarjetas, ese dinero se donará al Banco de Alimentos.

Presentación de la iniciativa

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, señala que esta tarjeta da “máxima libertad al trabajador o trabajadora para que gaste el dinero en lo que quiera” y que ese gasto “tenga un impacto positivo” en el comercio local. Apostando por esta opción, las empresas ofrecen “productos de calidad y de kilómetro cero”, según señala Moreno que, además, añade que la intención es que en un futuro esta tarjeta “sea una opción mayoritaria” entre las empresas del Camp de Morvedre.

La concejala de Comercio y Mercados, Natalia Antonino, asegura que "es una forma de que las empresas se impliquen con el comercio local en una época tan señalada como la Navidad". “Es una tarjeta que es un símbolo de consumo dentro del municipio y que se creó para que las empresas grandes y el tejido local pudieran hacer acciones participativas y crear sinergias”, concluye Antonino.

Por último, la presidenta de FACOSA, Lola Torrente, recuerda que esta iniciativa “salió de una época muy difícil para el comercio” y que en ese momento las empresas estuvieron con el comercio local. “Nuestra ciudad tiene que ser una ciudad viva”, resalta Torrente, quien también afirma que mediante esta iniciativa “nos hacemos todos más fuertes”.

Para más información, las personas y empresas interesadas pueden obtenerla en la web de FACOSA y en el Portal del Comerciante.