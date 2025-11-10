Audiencia Nacional: "El juicio del Malecón aún va a tardar en resolverse"

El 8 de febrero de 2023 fue cuando la Demarcación de Costas de València dio luz verde a su segundo intento de desentenderse del Malecón de Menera y dejar en manos del Ayuntamiento de Sagunt la resolución de este conflicto.

Esta nueva tentativa del organismo estatal por eliminar la protección que le otorgaba su condición de dominio público marítimo-terrestre encontró la misma reacción que el primer deslinde por parte del consistorio, que empezó por presentar alegaciones sin éxito en el expediente administrativo y posteriormente saltó al ámbito judicial con un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional para reclamar la anulación del acuerdo.

Primer juicio

Después de que la sección primera de la sala contencioso-administrativo del tribunal diera razón a las tesis municipales en el primer juicio, este segundo sigue pendiente de resolución, según confirman fuentes de la Audiencia Nacional a preguntas de Levante-EMV.

Fachada de la Audiencia Nacional. / Alejandro Martínez/Europa Press

Concretamente, el procedimiento se encuentra en el paso previo a la deliberación y votación por parte de los magistrados, antes de la emisión del fallo. Pese a estar ya en estas últimas fases, estas mismas fuentes reconocen que «este asunto todavía va a tardar en resolverse».

Casi cuatro años

De cualquier forma, desde el ayuntamiento confían en que la espera no sea tan larga como la que acompañó al primer procedimiento. En aquella ocasión, Costas dio luz verde el deslinde el 30 de junio de 2014, el consistorio apenas tardó un mes en presentar el recurso, pero la sentencia no llegó hasta el 5 de junio de 2018, casi cuatro años después.