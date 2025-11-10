Una prueba piloto pesará la basura en los contenedores de Sagunt

Algo más de un millón de euros. Esa es la partida de inversiones reservada por la Sociedad Anónima de Gestión (SAG) para el próximo año, a la que se unirá la renovación del parque de contenedores de residuos sólidos urbanos que acomete el Ayuntamiento de Sagunt por 1,9 millones de euros.

Además de los 422.000 euros reservados para la remodelación de las actuales instalaciones de la empresa municipal, el principal desembolso durante 2026 será la adquisición de tres camiones de caja abierta por algo más de 160.000 euros, según se recoge en el programa de actuaciones, inversiones y financiación (PAIF).

Plataformas elevadoras

Otra inversión significativa serán los más de 125.000 euros para disponer de tres plataformas elevadoras que permitirán a la SAG asumir una nueva prestación como es la limpieza de los cementerios municipales. Otros 115.000 euros se destinarán para una grúa de arrastre para mejorar el servicio de retirada de vehículos de la vía pública, que también se presta desde la firma con el 100 % de su capital público.

Una actuación para la que se reservan algo más de 105.000 euros es la segunda fase de la implantación del proyecto Sensorica, que consiste en recabar la mayor cantidad de información posible tanto de los contenedores como de los camiones recolectores para optimizar las rutas de recogida.

Portal del empleado

En esta línea, una de las grandes apuestas de la SAG, según recoge el PAIF, se centra en las tecnologías de la información y la comunicación, a las que en 2026 se dedicarán 160.000 euros. Con la precisión de que "no se trata de un gasto arbitrario, sino de un enfoque estratégico, orientado a garantizar la sostenibilidad, modernización y seguridad" de estos sistemas, entre los proyectos que se pretenden desarrollar se encuentran un nuevo portal del empleado, con firma digital, planificación de servicios o gestión de turnos, y un refuerzo en la ciberseguridad.

Prueba piloto

Otra pequeña partida de 8.000 euros se empleará para una prueba piloto en 200 contenedores con el objetivo a medio plazo de implantar sensores volumétricos, que permitan afinar las bonificaciones asociadas al pago de la tasa por la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos.